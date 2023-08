Giorgio Moroder ha venduto tutto il suo catalogo musicale: contiene anche I Feel Love L’azienda specializzata nell’attività d’acquisizione di cataloghi musicali Iconoclast ha annunciato l’acquisto del catalogo del padre della disco Giorgio Moroder.

A cura di Vincenzo Nasto

Giorgio Moroder (MARCO BERTORELLO/AFP/Getty Images)

Nelle ultime ore, la società d'edizioni musicali Iconoclast ha annunciato l'acquisizione dei diritti musicali, ma non solo, del padre della disco Giorgio Moroder. La società, come indica la nota stampa, lavorerà anche allo sviluppo del brand Moroder e della sua immagine. Un accordo che nasce anche dal rapporto tra Olivier Chastan, fondatore di Iconoclast e l'artista, come recita il comunicato stampa, riportato dal portale USA Variety: "Lavorare con il mio amico Giorgio è un onore incredibile. Più di 45 anni dopo la loro creazione, canzoni come ‘I Feel Love' e ‘The Chase' sembrano ancora la colonna sonora del futuro. Giorgio ha sempre avuto una capacità unica di catturare la sensibilità pop dei tempi pur essendo in prima linea nell'innovazione sonora". Non sono stati resi pubblici i contorni economici dell'operazione, né da parte dell'artista, né dall'azienda specializzata nell'attività d'acquisizione di cataloghi musicali.

Il successo di Giorgio Moroder e la vittoria dei premi Oscar

Giovanni Giorgio, il vero nome di Giorgio Moroder, è stato uno degli artisti rivoluzionari della disco music internazionale. Dopo aver pubblicato dal 1969 al 1978 otto dischi con alterni successi tra Berlino, dove si era stabilito, e Italia, il primo grande riconoscimento arriva proprio alla fine del 1978 con Chase, tratto dalla colonna sonora del film Fuga di Mezzanotte, che gli varrà il suo primo Premio Oscar, seguito da Flashdance…What a Feeling per il film Flashdance del 1984 e infine per il brano Take My Breath Away del 1987, inserito nella colonna sonora del film Top Gun. Tra le collaborazioni più famose, sicuramente rientra I Feel Love di Donna Summer, pubblicata nel 1977, in grado di vendere oltre un milione di copie negli Stati Uniti. Partecipa anche al lavoro nel 2013 dei Daft Punk in Random Access Memories, nella traccia Giorgio By Moroder.

Iconoclast acquisisce i diritti di Lady Gaga e Diplo

La società d'edizioni musicali Iconoclast, nel frattempo, segna il terzo grande acquisto del 2023. A febbraio di quest'anno, l'azienda specializzata nell'attività d'acquisizione di cataloghi musicali con sede a Los Angeles aveva annunciato l'acquisto di Mad Decent Publishing, co-fondato dai DJ e produttori Diplo e Kevin Kusastsu. All'interno del catalogo dei brani, presenti i successi di Baauer come Harlem Shake, ma anche Lean On dei Major Lazer. Solo un mese più tardi invece, la società ha annunciato l'acquisizione del catalogo editoriale di Nick Monson, co-autore e co-produttore di Lady Gaga, soprattutto nel disco del 2019 Artpop, ma anche autore della colonna sonora di A Star is Born. All'interno, anche brani come Human dei Rag'n'Bone Man, Good For You e Nobody di Selena Gomez, Home di Nick Jonas e Applause di Lady Gaga.