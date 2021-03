La malinconia dei ruggenti anni 80 prende forma in "Gli anni", pezzo storico degli 883, formazione composta da Max Pezzali e Mauro Repetto, che cerca di ricordare attraverso alcuni simboli tutto ciò che è avvenuto nel decennio precedente alla scrittura del testo. La canzone pubblicata nel 1995, e rifatta in una nuova versione più ritmata nel 1996, è un malinconico addio all'adolescenza dei protagonisti, avuta negli anni 80, con immagini come gli anni d'oro del Real Madrid e il noto telefilm "Happy Days". Un viaggio a ritroso che evoca sentimenti contrastanti, ma che esaltano uno dei periodi italiani più felici della storia.

Durante il Festival di Sanremo 2021, nella terza serata dedicata ai duetti e alle cover, Gio Evan si esibirà sul palco dell'Ariston con il brano "Gli anni" degli 883, accompagnato dalla voce dei cantanti di The Voice Senior. Sulla canzone, l'artista si è espresso così: "C'è un proverbio zen che recita: fidati di Dio, ma chiudi sempre a chiave la macchina. Io sono un ragazzo, vivo e spericolato, che arrampica e fa feste: credo si debba unire la profondità del cielo alla giocosità della terra. Come dicono gli sciamani, la verità è nel crepuscolo. Non si può essere troppo severi e le guerre non servono a niente: ognuno deve evolversi a modo suo. E quel brano mi ricorda gli anni della contentezza, dei giri in motorino, di quando ti dici dai che ce la fai".

Il significato di Gli anni

"Gli anni d'oro del grande Real, gli anni di Happy Days e di Ralph Malph, gli anni delle immense compagnie, gli anni in motorino, sempre in due": un ritornello diventato storia negli anni 90 grazie alla formazione degli 883 composta da Max Pezzali e Mauro Repetto. Si tratta di "Gli anni", sesto e ultimo singolo estratto dall'album della band "La donna il sogno & il grande incubo", che sarà anche l'ultimo progetto della formazione. Un brano malinconico che rievoca i ruggenti anni '80 del boom economico italiano, dell'americanizzazione delle mode, del mito del calcio: tutto questo in un brano che diventerà anche disco di platino grazie alle più di 50mila copie vendute. Il singolo comincia con il protagonista cresciuto, che ormai si ritrova allo stesso posto dello stesso bar che frequentava da giovane, che viene ripreso dalla nostalgia dei tempi migliori, della sua adolescenza: "Gli anni di ‘Che belli erano i film', gli anni dei Roy Rogers come jeans, gli anni di ‘Qualsiasi cosa fai', gli anni del ‘Tranquillo, siam qui noi, siamo qui noi'. In un mondo caotico, distante da ciò che si era immaginato, Max Pezzali racconta la realtà e i rimpianti di un tempo passato che non ritornerà più.

Il testo di Gli anni

Stessa storia, stesso posto, stesso bar

Stessa gente che vien dentro consuma, poi va

Non lo so che faccio qui

Esco un po' e vedo i fari dell'auto che mi

Guardano e sembrano chiedermi chi cerchiamo noi

Gli anni d'oro del grande Real

Gli anni di Happy Days e di Ralph Malph

Gli anni delle immense compagnie

Gli anni in motorino, sempre in due

Gli anni di "Che belli erano i film"

Gli anni dei Roy Rogers come jeans

Gli anni di "Qualsiasi cosa fai"

Gli anni del "Tranquillo, siam qui noi, siamo qui noi"

Stessa storia, stesso posto, stesso bar

Una coppia che conosco, c'avrà la mia età

Come va? Salutano

Così io vedo le fedi alle dita di due

Che porco giuda potrei essere io qualche anno fa

Gli anni d'oro del grande Real

Gli anni di Happy Days e di Ralph Malph

Gli anni delle immense compagnie

Gli anni in motorino, sempre in due

Gli anni di "Che belli erano i film"

Gli anni dei Roy Rogers come jeans

Gli anni di "Qualsiasi cosa fai"

Gli anni del "Tranquillo, siam qui noi, siamo qui noi"

Stessa storia, stesso posto, stesso bar

Stan quasi chiudendo, poi me ne andrò a casa mia

Solo lei davanti a me

Cosa vuoi? Il tempo passa per tutti lo sai

Nessuno indietro lo riporterà, neppure noi

Gli anni d'oro del grande Real

Gli anni di Happy Days e di Ralph Malph

Gli anni delle immense compagnie

Gli anni in motorino, sempre in due

Gli anni di "Che belli erano i film"

Gli anni dei Roy Rogers come jeans

Gli anni di "Qualsiasi cosa fai"

Gli anni del "Tranquillo, siam qui noi, siamo qui noi"