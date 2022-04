Gigi D’Alessio annuncia la seconda data a Napoli: come comprare i biglietti Gigi D’Alessio ha annunciato una seconda data del suo concerto a Piazza del Plebiscito per festeggiare i 30 anni di carriera. Ecco come acquistare i biglietti.

Gigi D'Alessio ha annunciato il raddoppio del concerto previsto il prossimo 17 giugno a Piazza del Plebiscito a Napoli. Era prevedibile vista la velocità con cui erano andati esauriti i biglietti per la prima data: in poche ore erano terminati i 5 mila biglietti previsti e così il cantante, dopo aver aumentato i posti, come anticipato da Fanpage.itanticipato da Fanpage.it, ha deciso di raddoppiare direttamente l'appuntamento con cui festeggerà nella sua città i suoi 30 anni di carrierai suoi 30 anni di carriera, partiti proprio dalla città partenopea ed successivamente allargatasi all'Italia e oltre i confini nazionali.

"Ciao a tutti, come vedete per me è Natale perché ho appena saputo che doppiamo Piazza del plebiscito – ha detto il cantautore in un video postato sui suoi social -, quindi saremo il 17 e il 18 giugno a Napoli, per festeggiare questi 30 anni passati insieme, vi aspetto, non mancate e come sempre buona vita a tutti". Insomma, i fan che non erano riusciti ad accaparrarsi i biglietti per il primo concerto potranno tentare di prendere quelli per la seconda tornata. Gli organizzatori fanno sapere che "i biglietti per la nuova data, prodotta da GGD, Friends & Partners e Arcobaleno Tre, saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di oggi, 28 aprile, nei circuiti di vendita e prevendita abituali".

Il cantante sarà protagonista nella piazza più rappresentativa della città, dove già in passato aveva organ izzato concerti e eventi speciali. Questa volta torna in città per festeggiare la sua carriera nello spettacolo "UYno come te" che riprende il titolo di uno dei suoi album più conosciuti e amati. Il cantante ha annunciato che saranno tantissimi gli ospiti che lo accompagneranno sul palco, duettando sia su canzoni del suo repertorio che su quelle del repertorio dei suoi ospiti. Intanto sono confermati già Amadeus e Fiorello, che ha spoilerato la sua presenza: "Penso che questo sarà l'evento più grosso che abbia mai fatto, cercherò di superare me stesso. La mia storia è ricca di emozioni, è la storia di uno che ce l'ha fatta, perciò l'ho chiamata "Uno come te", perché se ce l'ho fatta io vuol dire che ce la possono fare tutti".