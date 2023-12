Gigi D’Agostino torna ancora sui social per il suo compleanno Gigi D’Agostino torna sui social per ringraziare i fan per gli auguri del compleanno: il dj ha compiuto 56 anni.

A cura di Redazione Music

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gigi D'Agostino è tornato sui social, a pochi giorni di distanza da quando lo aveva fatto, dopo mesi, per rassicurare sulle sue condizioni, per ringraziare tutti quelli che gli hanno inviato messaggi di auguri per il suo compleanno. D'Agostino, uno dei dj italiani più amati e ascoltati all'estero, ha compiuto 56 anni il 17 dicembre scorso ed evidentemente ha ricevuto tantissimi messaggi d'auguri, che si sono sommati a quelli di pronta guarigione, al punto da portarlo a tornare sui social per ringraziare, postando lo screenshot di un messaggio Whatsapp in cui, appunto, ringraziava per i pensieri che gli sono stati dedicati.

Il dj, infatti, ha scritto: "Tantissimi grazie per gli auguri e per i bei pensieri che mi avete scritto oggi", facendo riferimento, evidentemente, non tanto alle migliaia di messaggi che gli erano arrivati sul post precedente, ma a quelli arrivati per il compleanno festeggiati il 17 dicembre. Ance sotto a questo post, sono stati tantissimi i colleghi e i fan che gli hanno scritto per sapere come sta e per dedicargli un pensiero, compresi alcuni dei produttori più attivi per quanto riguarda la nuova scena italiana – come Greg Willen e Young Miles – a dimostrazione dell'influenza trasversale del dj, a cui si aggiungono anche artisti come Dj Ralf e Danti

Gigi D'Agostino, infatti, che due anni fa aveva annunciato una grave malattia con un post in cui scriveva: "Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole ma continuo a lottare". Nei giorni scorsi era tornato, dopo mesi, a parlare pubblicamente, e per rassicurare i fan e i colleghi sulle proprie condizioni, prima c'era stato il messaggio di gennaio 2022, quando si augurava un anno che gli donasse pace e forza", mentre a novembre 2022 pubblicò una foto sorridente con un lago alle spalle.