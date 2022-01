Gigi D’Agostino sommerso dall’affetto dei fan per la prima foto dopo l’annuncio della malattia Dopo aver postato la prima foto dall’annuncio della malattia, Gigi D’Agostino è stato travolto da decine di migliaia di messaggi d’affetto.

A cura di Redazione Music

Centinaia di migliaia di like, commenti, reazioni alla foto che il dj Gigi D'Agostino ha postato sui suoi canali social quasi un mese dopo aver annunciato di non stare bene. D'Agostino è uno dei musicisti e dj italiani più famosi al mondo, grazie a hit come "(Your love) Elisir", "Bla Bla Bla", "The Riddle", "Another Way", "La passion", "L'amour toujours (I'll Fly with You)", simbolo degli anni 90 della dance e ancora oggi punto di riferimento per la scena. A metà dicembre aveva postato su Instagram un messaggio in cui spiegava ai suoi fan che da alcuni mesi stava "combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo" provocandogli anche molto dolore: "La sofferenza mi consuma… mi ha reso molto debole… ma continuo a lottare… spero di trovare un pochino di sollievo" aveva spiegato.

Il ritorno di D'Agostino in foto

Da quel momento ha fermato qualunque pubblicazione, senza far trapelare nient'altro sulle sue condizioni di salute. Un mese dopo, lo scorso 15 gennaio, D'Agostino ha pubblicato una foto in cui si mostrava con un deambulatore, mentre cercava di camminare. Poche parole a corredo, ma importanti, perché davano ai fan qualche informazione in più sul suo stato di salute. Il dj, infatti, ha colto l'occasione per augurarsi un 2022 migliore del 2021 appena passato: "Spero che questo nuovo anno mi doni un po di pace e di forza… Un abbraccio di cose belle a tutti voi… Grazie per i vostri pensieri… Tanto Amore ❤️ Gigi…" ha scritto sui social, ricevendo un'ondata enorme di affetto quasi più di quella ricevuta per la notizia della malattia.

I messaggi d'affetto, da Cattelan a Clementino

Decine di migliaia di persone, infatti hanno reagito al post, inviando a D'Agostino messaggi di pronta guarigione o semplicemente un incoraggiamento. Semplici fan che hanno voluto condividere con lui un momento in cui la sua musica è stata importante, o anche semplicemente ricordargli l'importanza che questo "Maestro" (sono tantissimi a rivolgersi così a D'Agostino) ha avuto per loro e per la musica dance mondiale. Anche tanti personaggi del mondo della musica e dello Spettacolo hanno voluto scrivergli, dai cuori di Alessandro Cattelan al "Forza Gigi" di Prezioso e Clementino, Luca Ward, tantissimi dj di fama mondiale ma anche politici come Alessandro Di Battista e l'ex Sindaca di Torino Chiara Appendino. Insomma, sono tantissimi quelli che hanno voluto lasciare anche solo un saluto per una delle icone della musica mondiale.