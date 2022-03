Gianni Morandi è stato operato alla mano: “Ci vuole pazienza, c’è di peggio” Gianni Morandi si è operato alla mano destra, come aveva annunciato qualche giorno fa. Lo ha scritto sui social spiegando che “c’è di peggio”.

A cura di Redazione Music

Gianni Morandi si è sottoposto a un'altra operazione alla mano, come aveva scritto qualche giorno fa, in occasione del suo ultimo concerto al teatro Duse di Bologna. Il cantante bolognese ha pubblicato sui suoi social una foto che lo riprende in piedi, con la mano destra e il braccio completamente fasciati e appesi a un'asta porta flebo. Su Instagram, il cantante ha scritto: "Ci vuole pazienza, c’è di peggio…" mentre su Facebook ha voluto spiegare meglio quello che era successo, facendo riferimento anche all'operazione subita: "23 marzo. Ieri mi sono operato alla mano destra, per ora tutto bene. Ci vuole pazienza, c’è di peggio… Foto di Anna".

Il cantante, come noto, un anno fa ha subito un'operazione d'urgenza a causa di alcune ustioni alle mani, che lo avevano costretto a operazioni e a una lunga degenza in ospedale. Morandi, infatti, come ha raccontato successivamente, era caduto in un fosso che aveva scavato per bruciare le sterpaglie del giardino di casa sua, era scivolato proprio quando si era tolto i guanti protettivi e senza neanche sapere come era riuscito a fare, era sfuggito alle fiamme, tornando a casa e poi andando in ospedale convinto dalla moglie. Una brutta esperienza che avrebbe anche potuto tramutarsi in qualcosa di peggiore, ma che nel negativo gli ha portato la collaborazione con Jovanotti, la scorsa estate, e un percorso che lo ha riportato sul palco del festival di Sanremo.

Prima di salire sul palco dell'Ariston Morandi aveva ripreso la sua serie di concerti "Stasera gioco in casa" al Teatro Duse di Bologna completati lo scorso 18 marzo. Il giorno dopo, nel celebrare l'ultimo concerto, lo stesso cantante aveva spiegato che avrebbe interrotto i live per sottoporsi all'operazione alla mano: "Ieri sera ho tenuto il mio 36esimo concerto al Teatro Duse di Bologna e ora devo interrompere per affrontare un intervento chirurgico alla mia mano destra e non so ancora quanto dovrò stare fermo ma certo non per pochi giorni".