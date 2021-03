Gianni Morandi è ancora in ospedale, dove si sta curando e riprendendo dall'incidente che lo ha visto protagonista pochi giorni fa. E questa volta con lui c'è la moglie Anna che lo sta aiutando a mangiare, vista l'impossibilità di farlo da solo da parte del cantante. Pochi giorni fa, infatti, il cantante era caduto in alcune sterpaglie a cui era stato dato fuoco e per proteggersi Morandi aveva messo le mani dentro, bruciandosi e ustionandosi entrambe le mani, costringendolo al ricovero al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena.

Morandi imboccato da Anna

Il cantante è tornato attivo sui social postando un'immagine che lo ritraeva proprio con la moglie Anna che gli dà da mangiare. Il cantante, infatti, come noto ha entrambi gli arti fasciati, mentre Anna ha il camice e una mascherina: "24 marzo. Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama…Foto di Yash" ha scritto il cantante che qualche giorno fa aveva scritto sempre sui social per tranquillizzare i fan sulle sue condizioni di salute: "Tutti mi stanno aiutando a superare questo momento così delicato e difficile, ora è tempo di cominciare a muoversi. Questi sono i primi passi" aveva scritto a corredo di un video.

Le critiche per la moglie in ospedale

Una foto semplice, familiare, di quelle a cui Morandi ha abituato i suoi tanti fan, e che in condizioni normali avrebbe portato al cantante tanti messaggi di auguri e ripresa, che si è quasi trasformata in un boomerang. Se è vero che tantissimi sono i commenti che gli augurano la pronta guarigione, nella speranza che le prossime foto lo ripropongano nei panni che abbiamo imparato a conoscere, è altresì vero che c'è anche chi ha criticato la scelta di postare una foto in cui c'è la moglie. Alcuni fan, infatti, rinfacciano la discrasia tra quelli che solitamente non possono portare con sé i familiari a causa delle stringenti regole Covid e l'immagine di Morandi con la moglie al fianco. C'è chi scrive: "Molto probabilmente il sig. Gianni è in una camera a pagamento …perchè in questo periodo, causa covid i familiari negli ospedali, non li fanno proprio entrare" e chi scrive: "Non voglio fare polemiche oltretutto Gianni mi piace tanto però non posso non chiedermi perché Anna possa stare con lui quando tutti noi non possiamo stare vicini ai nostri cari". Una minoranza che però si è fatta notare.