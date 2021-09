Gianni Morandi ha conosciuto Bong Joon Ho: “Ha cantato in ginocchio da te, sono emozionato” Gianni Morandi e Bong Joon Ho si sono finalmente incontrati. Il regista coreano, vincitore del premio Oscar con “Parasite”, proprio in questo film aveva introdotto una canzone dell’artista emiliano, ovvero “In ginocchio da te”. I due avevano manifestato il desiderio di conoscersi e in occasione della Mostra del Cinema di Venezia hanno potuto esaudire questo desiderio.

A cura di Ilaria Costabile

Una foto iconica quella che vede Gianni Morandi e Bong Joon Ho insieme, il cantante e il regista coreano, in Italia come presidente di giuria alla Mostra del Cinema di Venezia, finalmente si sono incontrati dopo che quest'ultimo aveva utilizzato uno dei brani più importanti della discografia del cantante bolognese, ovvero "In ginocchio da te" nel suo film "Parasite", che nel 2019 ha conquistato l'Oscar.

L'incontro tra Gianni Morandi di Bon Joon Ho

A condividere lo scatto sui social, ovviamente, è stato Morandi che con il suo incontenibile entusiasmo ha scritto accanto alla foto: "11 settembre. Finalmente ho conosciuto il grande regista coreano Bong Joon Ho, premio Oscar per il film “Parasite”. È stato così simpatico che si è messo in ginocchio e ha accennato “In ginocchio da te”! Mi sono emozionato". Un momento davvero memorabile per il cantante il cui brano ha avuto una risonanza mondiale dopo essere stato introdotto nel film, ma anche per il regista coreano che, infatti, dopo essere arrivato a Venezia aveva dichiarato: "Ora che sono in Italia, vorrei conoscere Gianni Morandi" e, quindi, desiderio avverato. Eccoli insieme, sorridenti e felici.

Il desiderio di conoscersi

Il regista coreano aveva spiegato l'insolita scelta musicale collegandola ad un ricordo di famiglia e, infatti, in più interviste ha dichiarato: "Mio padre era un grande fan della canzone italiana anni Sessanta e di Morandi" e, d'altronde anche il regista non mai negato la sua passione per la musica leggera che, quindi, ha portato anche nei suoi film .Dal canto suo, il cantante lusingato perché la sua musica in qualche modo rientrava in un'opera da Oscar, raggiunto da Fanpage.it aveva espresso il desiderio di poter incontrare un giorno il regista per poterlo ringraziare personalmente e, in quell'occasione, avanzò anche l'ipotesi di andare in Corea per poter fare un concerto.