Gianni Morandi fotografato durante le prove di Sanremo: “Stavolta la canzone non si sente” Il cantante, che solo pochi giorni fa si era fatto quasi squalificare dal Festival, ci scherza su mostrandosi durante le prove: “Stavolta la canzone non si sente”.

A cura di Andrea Parrella

È trascorsa una settimana appena da quando Gianni Morandi si è reso involontario protagonista di un errore che stava per provocare la sua esclusione dal Festival di Sanremo 2022. Solo pochi giorni fa Morandi pubblicava su Instagram un video backstage in cui si poteva ascoltare distintamente la sua canzone, violando di fatto la regola sacra di Sanremo, ovvero che la canzone deve obbligatoriamente rimanere inedita sino all'inizio della kermesse.

Il cantante, che sarà in gara al prossimo Festival, ha raccontato un'altra tappa del percorso di avvicinamento alla manifestazione, mostrando un momento delle prove della sua canzone a Roma, scherzando proprio su quanto era accaduto la scorsa settimana: "10 gennaio.Roma, prove per il Festival.È solo una foto, la canzone non si sente….".

Le scuse di Morandi dopo il post pubblicato

L'artista, che torna in gara a Sanremo a molti anni di distanza dall'ultima volta, era stato "graziato" dall'organizzazione, che non aveva ritenuto il suo video motivo sufficiente per una squalifica. Lui, mortificato, si era scusato poco dopo, sempre attraverso i social, pubblicando un post sui social: "Questa volta l’ho fatta grossa – ha scritto il cantante – Ho sbagliato a postare inavvertitamente su Facebook un video con dei frammenti della canzone che devo cantare a Sanremo. Mi ostino a fare da solo ma sono proprio un imbranato!". Morandi spiega di aver subito cancellato il video, appena resosi conto dell'errore: "Appena mi sono accorto l’ho cancellato ma qualcuno lo aveva già visto".

Perché la Rai non ha squalificato Morandi

In meno di 24 ore la Rai ha scelto di non squalificare Gianni Morandidal Festival perché la pubblicazione del video è stato frutto "di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano destra che ha subito diversi interventi a seguito dell’incidente occorsogli alcuni mesi fa". La nota pubblicata spiegava anche che "L’impedimento al movimento della mano ha determinato l’errore per cui Morandi ha messo in rete il backstage che stava vedendo privatamente".