Geolier e Kodak Black, un feat in arrivo? Spunta il video su TikTok Nelle scorse ore, è apparso su TikTok un video in cui Kodak Black ascolta una strofa di X Caso di Geolier e Sfera Ebbasta: una collaborazione in arrivo per il rapper de Il Coraggio dei Bambini?

A cura di Vincenzo Nasto

Kodak Black Geolier, foto di Comunicato Stampa

L'estate napoletana di Kodak Black, il rapper di Wake up in the sky, sembra non esser ancora terminata. Dopo aver reso virale l'incontro con il noto pizzaiolo campano Vincenzo Capuano, in un video in cui dimostra di saper comporre una pizza, nelle scorse ore, su TikTok, è apparso una registrazione del rapper mentre ascolta un brano italiano. A pochi metri dal mare, si può notare il rapper di Pompano Beach ascoltare in sottofondo un brano che appartiene a Il coraggio dei Bambini di Geolier, uno dei dischi più venduti del 2023 e che vede sulla traccia anche Sfera Ebbasta.

Ipnotizzato dalla melodia, Kodak Black muove il capo sulla linea melodica di Geolier nella canzone, ascoltando la strofa in cui canta: "Forse è na vita ca nun crero a nnisciuno, a quanne tu m'hê ritto cchiù ‘e na buscìa, int'â n'ata vita te cerco ‘o stesso, acciro ‘a stessa persona c"o stesso fucile, nuje ce lamentamme ‘e nuje stesse, poi nun putimme fà a mmeno ‘e nuje stesse, i' vogglio bene cchiù a tte ca a mme stesso. Ce cunuscetteme pe ccaso, tu ire bbella, troppo, faceva friddo e te rette ‘o giubbino mio, Vuitton". Alla fine della strofa, si sente chiaramente: "Mandami la canzone, mandamela. Voglio mettere una strofa in questa traccia".

Potrebbe essere l'occasione per trovare una nuova combinazione italo-americana nel rap italiano? Dopo la grande consacrazione nazionale, ma anche internazionale de Il Coraggio dei Bambini, unita alla presenza sul brano di Sfera Ebbasta, l'arrivo di Kodak Black in X Caso potrebbe essere la ciliegina sulla torta. Solo negli ultimi anni, tanti rapper americani hanno avuto connessioni con la scena italiana: da Cam’ron e Raekwon con Noyz Narcos rispettivamente in Worst e Welcome back a Benny The Butcher, Jadakiss e Rick Ross con Guè in Da 1k in sù, Gangster of Love e Nicolas Cage. Senza dimenticare Quavo e Future con Sfera Ebbasta in Cupido e Abracadabra o Tory Lanez con Lazza in Bugia, ma anche Chief Keef con FSK Satellite in Ho Fatto.