Gaetano Curreri dopo l’infarto: “Rinviato il tour, torneremo quando sarò pronto”

Sono trascorsi pochi giorni dal malore che ha colpito Gaetano Curreri, frontman degli Stadio, che ha avuto un infarto proprio durante il concerto della band lo scorso 30 luglio a San Benedetto.

Dopo il ricovero in terapia intensivapresso l'ospedale di Ascolti e la paura, forte, vissuta in quelle ore, Curreri si è ripreso con un certa rapidità e oggi parla dopo il suo ritorno a Bologna.

“Manuela, un’infermiera del reparto che è stata tanto vicino a me e al mio staff, mi ha salutato con queste parole che voglio condividere con voi. “Benedetto quel giorno “Maledetto” in cui eravamo tutti qui pronti per te”, che hai portato la musica su un tetto di un ospedale quando eravamo tutti disperati, ti vogliamo bene Gaetano sarai sempre nei nostri cuori. Si, Benedetto quel giorno, non vi dimenticherò mai! So che gli Stadio e il mio management hanno ringraziato tutte le persone che si sono presi cura di me e di loro, rinnovo i miei ringraziamenti speciali per tuttiSto bene e non vedo l’ora di tornare a stabilire un contatto con tutti voi che mi siete stati così vicino in questi giorni. Adesso mi trovo qui a Sant’Orsola, tuta e scarpette per un po’di ginnastica riabilitativa post trauma, mi servirà del tempo per recuperare le energie e tornare presto in pista più forte di prima.