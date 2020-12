Ci sono due artisti che stanno conquistando le classifiche spagnole. Solitamente parlare di artisti italiani famosi all'estero con qualche canzone fa molto "provincialismo", eppure, vista la storia recente, e anche il modo in cui Fred De Palma e Rocco Hunt si sono infilati in terra iberica e come in generale un'intera scena riesce ad avere una voce credibile anche al di fuori dai confini forse siamo oltre il provincialismo. Non siamo al livello della musica latina che ormai conquista il mondo così come il K-Pop, fenomeni globali ancora troppo lontani, ma di due esempi che fanno parte di un qualcosa di più grande che non si sa se porterà a qualcosa, ma che registriamo.

I cinque platini di De Palma

Per esempio, è qualche anno che Fred De Palma è un nome anche nei Paesi di lingua spagnola, con il suo reggaeton in chiave italiana che ha conquistato anche la Spagna. Prima grazie alla collaborazione con Ana Mena, proseguendo poi con Anitta con cui ha pubblicato, quest'anno "Paloma" che ha raggiunto il doppio disco di platino. Ma è con la sua “Se iluminaba”, versione spagnola della hit “Una volta ancora”, contenuta in "Uebe" che dopo aver conquistato la testa della programmazione di Los40, la radio più importante in Spagna, ha chiuso l'anno al secondo posto delle canzoni più ascoltate e conquista anche il quinto platino. Un risultato che prima di lui non aveva raggiunto alcun artista italiano.

Il primo platino spagnolo di Rocco Hunt

L'anello di congiunzione tra Fred De Palma e Rocco Hunt è Ana Mena, vera e propria star in Spagna e anche catalizzatrice di stream e attenzione. L'estate scorsa, infatti, la cantante ha duettato con Rocco Hunt in "A un passo dalla luna" che è stato uno dei singoli italiani più ascoltati dell'anno, chiudendo in testa alla classifica VEVO degli artisti più visti del 2020, ma soprattutto la sua "A un paso de la luna" versione spagnola della hit ha raggiunto la prima posizione di Los40 e il disco di platino in Spagna, appunto.