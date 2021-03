Scritto da Franco Califano, Mino Reitano, Franco Reitano, Luciano Beretta e dalla stessa cantante Ornella Vanoni, "Una ragione di più" è uno dei brani più famosi della cantante milanese, incisa nel 1969 sul 45 giri insieme a "Quando arrivi tu". La canzone, presentata nella trasmissione "Senza rete", rimane uno dei cavalli di battaglia della longeva carriera di Ornella Vanoni, re-interpretato negli anni dagli stessi Califano e Reitano, e in tempi più recenti da Emma Marrone e Valerio Scanu. Un brano che racconta l'avventura di una donna stanca del proprio rapporto sentimentale, che decide alla fine, di andare via dal suo partner. Nella terza serata del Festival di Sanremo 2021, dedicata alle cover e ai duetti, Francesco Renga ha deciso di esibirsi sul palco dell'Ariston con il brano di Ornella Vanoni "Una ragione di più", accompagnata dalla giovane e talentuosa Casadilego, appena uscita dal talent X Factor.

Il significato di Una ragione di più

Tra le più longeve carriere della musica italiana, Ornella Vanoni ha rappresentato la figura fondamentale per la musica leggera italiana negli anni, arrivando a influenzare generazioni successive alla sua, anticipando i tempi con una narrazione che poneva la donna al centro dei propri racconti. Come in "Una ragione di più", brano pubblicato nel 1969 con "Quando arrivi tu" e che ha segnato parte della sua carriera, rimanendo uno dei suoi cavalli di battaglia. Un brano che racconta una storia di abbandono e di sentimenti contrastanti, di una donna stanca del proprio rapporto sentimentale, che decide di abbandonare. Andare via non è sicuramente facile, perché l'amore è ancora tangibile, rappresentato dalle mani dell'uomo: "Cerco le mie mani, ti vorranno ancora ma ci sarà chi me le tiene, oggi e domani e poi domani ancora, finché il mio cuore ce la fa. Contraddizione che si rafforza nella strofa successiva, in cui l'amore richiesto da parte del partner è diventato così forte, che la donna non ha più niente da dargli, ma l'amore è ancora tanto. Alla fine la donna prova ad andare via, ma una richiesta potrebbe farla tentennare: "Vado ma se mi dici non lasciarmi solo, non so se il cuore ce la fa".

Il testo di Una ragione di più

Sai, c'è una ragione di più

Per dirti che vado via

Vado e porto anche con me

La tua malinconia

Cerco le mie mani, ti vorranno ancora

Ma ci sarà chi me le tiene

Oggi e domani e poi domani ancora

Finché il mio cuore ce la fa

Sei tu quella ragione di più

Mi hai chiesto talmente tanto

Io, non ho più niente per te

E ti amo, tu non sai quanto

Amo da morire anche il tuo silenzio

Che non mi lascia andare via

Vado ma se mi dici "non lasciarmi solo"

Non so se il cuore ce la fa

È una ragione di più

È una ragione di più

È una ragione di più