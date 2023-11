Francesco Guccini secondo in classifica con un album assente dalle piattaforme di streaming Esordisce al secondo posto tra gli album e tra i vinili Canzoni da osteria, l’ultimo album di Francesco Guccini, pubblicato solo in formati fisici.

A cura di Redazione Music

Francesco Guccini (ph Mattia Zoppellaro)

Nonostante anche questa volta Francesco Guccini abbia pubblicato il suo nuovo album, Canzoni da osteria, senza renderlo disponibile sulle piattaforme online, è riuscito a esordire al secondo posto della classifica FIMI degli album più venduti. E questa volta possiamo parlare proprio di vendite, visto che non usufruisce degli streaming aggregati, vendendo solo dischi fisici, che siano cd o vinili. Prima di lui ci sono solo Salmo e Noyz Narcos con CVLT, album che con lo straming, invece, vola. Guccini, insomma, continua a esercitare il suo fascino, anche con questi album imprevisti, dopo l'addio che aveva dato qualche anno fa, dopo l'uscita de l'Ultima Thule, che resta, comunque l'ultimo album di soli inediti.

"Canzoni da osteria" continua il progetto cominciato da "Canzoni da intorto" – certificato Disco di Platino, vincitore della Targa Tenco per la categoria “Interprete di canzoni” e album fisico più venduto del 2022 -, ovvero una rilettura di canti popolari pescati da un "repertorio nazionale e internazionale rivisitati in chiave strettamente personale". Brani della tradizione spagnola, americana, greca e finanche ebraica, con alcune chicche come una personalissima lettura di Bella ciao che contiene anche un pezzo in farsi, scelta dovuta alla volontà di Guccini di rendere omaggio alle donne iraniane: "Desideravo fare un piccolo e modesto omaggio, anche se so che sono cose velleitarie. C'è Tosca che la canta tutta in farsi, ma farla in farsi era un casino, ed ecco perché c'è Bella ciao, che non è una canzone partigiana, ma la cantavano anche le mondine. Io ho cambiato invasore in oppressore, perché in Iran non sono stati invasi, ma oppressi.

È bello vedere ancora una volta un cantautore come Guccini – che ha scritto pagine storiche per la musica italiana – presidiare le classifiche, e farlo con una scelta precisa, coerente e per nulla vantaggiosa. Lui che non ascolta musica in formati digitali, quindi, ha scelto di rendersi disponibile solo a chi decide di compiere un azione attiva, ovvero acquistare un oggetto fisico. E Canzoni da osteria è acquistabile in 5 diversi formati:CD, CD limited edition – maxi formato, vinile, vinile special edition (edizione limitata numerata e colorata), e per i veri intenditori uno speciale doppio vinile edizione esclusiva con tracce strumentali – incisione diretta dai mix (edizione limitata e numerata).