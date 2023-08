Francesca Michielin dopo la cancellazione di due concerti: “L’intervento è riuscito, presto tornerò” La cantante si è sottoposta all’intervento chirurgico che l’ha costretta a interrompere il tour: “È riuscito e sono rientrata a casa per riposare e recuperare pian piano le energie”.

Dopo l'operazione a cui si è sottoposta e per la quale ha dovuto cancellare due concerti, Francesca Michielin ha comunicato attraverso i social network un aggiornamento sulle sue condizioni di salute. Per fortuna, la cantante sbocciata artisticamente con X-Factor ha superato brillantemente la sfida e ha comunicato direttamente con i suoi fan, spiegando che tutto è riuscito alla perfezione. C'è bisogno di riposo, adesso: "Sono rientrata a casa per riposare e recuperare pian piano le energie necessarie per tornare a rockeggiare".

Il messaggio di Francesca Michielin

Francesca Michielin, che avrebbe dovuto tenere due concerti nei giorni del 13 agosto a Castellaneta Marina e del 29 agosto a San Vito al Tagliamento, è stata costretta a rimandare gli eventi per un problema di salute. Ora che l'intervento è stato realizzato con successo, ha scritto ai fan:

Ciao! Voglio ringraziarvi infinitamente per tutte le energie positive che mi avete mandato in questi giorni l’intervento è riuscito e sono rientrata a casa per riposare e recuperare pian piano le energie necessarie per tornare a rockeggiare (e mille altre cose as always).

Francesca Michielin operata: ecco quando tornerà a cantare

Ma quando tornerà a cantare Francesca Michielin? È questa la domanda che si pongono tutti i sostenitori della cantante che già nel precedente annuncio aveva spiegato: "L'ospedale mi ha programmato un'operazione tra pochi giorni e ovviamente dopo questa operazione dovrò stare un po' a riposo, per poi, però, lo giuro, tornare più forte di prima a settembre. Spero capiate e mandatemi le vostre good vibes". Stando a quanto detto dai medici, è probabile che Francesca Michielin riuscirà a tornare per sabato 9 settembre, per il suo concerto al Ritmika Festival di Moncalieri, in provincia di Torino, per poi proseguire le date del suo tour come da cartellone.