Francesca Michielin cancella due concerti: “Devo sottopormi a un intervento” Con un video sui social, Francesca Michielin ha annunciato di dover cancellare due concerti per motivi di salute che la porteranno a doversi operare ad agosto.

A causa di un'operazione a cui dovrà sottoporsi nei prossimi giorni, Francesca Michielin è stata costretta a cancellare i prossimi due concerti il 13 agosto a Castellaneta Marina e il 29 agosto a San Vito al Tagliamento. È stata la stessa cantautrice ad annunciarlo con un video postata sulle sue pagine social, comunicando direttamente con i suoi fan, spiegando quanto sia importante poterlo comunicare direttamente e spiegando il motivo per cui è costretta a rinviare questi due appuntamenti: "Ciao, volevo dirvelo a voce perché ci tengo a parlavi a cuore aperto. Non vedevo l’ora di suonare il 13 agosto a Castellaneta Marina e il 29 agosto a San Vito al Tagliamento, ma per un problema di salute per cui dovrò sottopormi a un intervento fra pochi giorni, sono costretta ad annullare queste due date".

Il messaggio di Francesca Michielin

La cantante ha anche voluto tranquillizzare i fan, spiegando che a settembre tornerà: "Non allarmatevi, per favore 🙏🏻 e scusatemi per questo disagio. Avrò bisogno di un po’ di tempo per recuperare ma a settembre tornerò come nuova" Questo si legge nel post che accompagna il video. La cantante aveva detto di non potere perché "senza girarci tanto intorno, è giusto che ci sia trasparenza da parte mia, ho un problema di salute. Non voglio allarmarvi però è giusto che per stare meglio al più presto è meglio che faccia un intervento". Michielin ha spiegato che è un'intervento che le hanno programmato nei prossimi giorni e al termine del quale dovrà stare un po' a riposo.

Quando dovrebbe tornare a cantare

"L'ospedale mi ha programmato un'operazione tra pochi giorni e ovviamente dopo questa operazione dovrò stare un po' a riposo, per poi, però, lo giuro, tornare più forte di prima a settembre. Spero capiate e mandatemi le vostre good vibes" ha concluso la cantautrice. Michielin potrebbe tornare, quindi, sabato 9 settembre quando è previsto il suo cocnerto al Ritmika Festival di Moncalieri (To) per proseguire il tour "L'estate dei cani sciolti", che prende il titolo dal suo ultimo album e in cui sta cantando anche l'ultimo singolo "Fulmini Addosso", brano principale de L'Estate più Calda, il nuovo film di Matteo Pilati su Amazon Prime.