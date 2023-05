Flowers di Miley Cyrus è la canzone che raggiunge più velocemente il miliardo di stream su Spotify Un miliardo di ascolti nel minor tempo possibile: è questo il record battuto da Miley Cyrus con Flowers.

A cura di Redazione Music

Miley Cyrus continua a essere dominante nel pop mondiale, nonostante alti e bassi di questi ultimi anni. Flowers ha confermato che la cantante è ancora al top e i risultati della sua canzone dimostrano come sia ancora fondamentale a spostare gli equilibri dell'industria. Flowers, infatti, ha battuto il record di canzone che ha raggiunto più velocemente il miliardo di stream su Spotify – la principale piattaforma di streaming al mondo: "Alcuni fiori non svaniscono mai 💐 A partire da oggi, 4 maggio, Flowers di @MileyCyrus è diventata la canzone più veloce a raggiungere 1 miliardo di stream nella storia di Spotify #BillionsClub" ha scritto la cantante su Instagram in un post in collaborazione proprio con la piattaforma svedese.

I fan della cantante si sono riversati sotto al post per confermare il proprio amore e tra i like spiccano anche quelli di Ethan, batterista dei Maneskin e di Annalisa, che di pop di successo se ne intende. Ci ha messo 112 giorni dall'uscita, quasi due mesi, quindi, visto che era uscita pubblicato il 13 gennaio 2023 come primo estratto dall'ottavo album in studio di Cyrus, Endless Summer Vacation. La canzone era già diventata quella più riprodotta in streaming al giorno della cantante e terza nella classifica generale, mentre era pure il singolo che aveva superato più velocemente i cento milioni di streaming, battendo i BTS di Butter.

La canzone è stata per otto settimane non consecutive in testa alla classifica Billboard dei singoli e si è aggiudicata un record che precedentemente apparteneva, ex aequo a Harry Styles e Justin Bieber. Sia "As it was" dell'ex One Direction che "Stay" del cantautore canadese e di Kid LAROY, infatti, avevano raggiunto questo traguarda a 118 giorni dall'uscita della canzone. Con Flowers, quindi, Miley Cyrus aggiunge così una seconda canzone al club dei miliardari, visto che aveva già "Party In The U.S.A." del 2009.