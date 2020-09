Dopo l'uscita di "Chissà da dove arriva una canzone", la canzone che Ultimo ha donato a Fiorella Mannoia, la cantante romana annuncia l'uscita del suo prossimo album. Si chiamerà "Padroni di niente" e sarà pubblicato il prossimo novembre. L'album arriva a un anno di distanza dall'uscita di "Personale", l'album di inediti che la vedeva cantare 13 brani scritti da alcune delle penne più note del panorama autorale italiano. E per questo nuovo progetto non ha voluto essere da meno, scegliendo un testo scritto da quello che ad oggi è senza dubbio uno dei fenomeni pop più dirompenti di questi ultimi anni, riuscendo nel giro di pochissimi mesi a diventare protagonista nel panorama musicale italiano.

Il significato di Chissà da dove arriva una canzone

Ultimo è autore sia del testo che della melodia: "La musica, le canzoni…sono capaci di abbattere ogni barriera, anche quella generazionale. Le canzoni non hanno tempo e rimangono nel tempo per chi le vorrà ascoltare. Grazie a Ultimo per questo regalo" aveva scritto Fiorella Mannoia presentando la canzone al suo pubblico. La cantante ha presentato in anteprima durante i Seat Music Awards questo brano che "prova ad arrivare dritta a tutti, attraverso le emozioni che esprime e le domande che quotidianamente ci poniamo sulla nostra vita". Dalla canzone è anche stato tratto un videoclip girato da Simone Nocchi che vede la stessa cantante protagonista.

Il tour di Padroni di niente

Fiorella Mannoia ha anche annunciato un tour con cui lo presenterà, nonostante non siano ancora chiari i confini entro cui ci si muoverà per i concerti nel 2021. Il tour comunque si terrà nei teatri italiani a partire dal 12 maggio all'Europauditorium di Bologna e proseguirà il 13 maggio al Teatro Colosseo di Torino, il 15 maggio al Grana Padano Theatre di Mantova, il 18 maggio al Teatro Delle Muse di Ancona, il 20 maggio al Teatro Team di bari, il 22 maggio al Teatro Augusteo di Napoli, il 23 maggio all'Auditorium Parco Della Musica di Roma, il 26 maggio al Teatro Creberg di Bergamo, il 28 maggio al Pala Bassano di Bassano Del Grappa (Vi), il 29 maggio al Teatro Dis_Play di Brescia e il 31 maggio al Teatro Degli Arcimboldi di Milano. I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di oggi, lunedì 28 settembre, su TicketOne.it e dalle ore 11.00 di venerdì 2 ottobre nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).