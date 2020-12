Fedez a Sanremo 2021, in coppia con Francesca Michielin. Una partecipazione, quella del rapper milanese, che ha fatto parecchio discutere. Non solo perché il marito di Chiara Ferragni salirà per la prima volta sul palco dell’Ariston come cantante in gara. Ma anche perché alcuni utenti sul web lo hanno accusato di incoerenza. Il motivo? Un video del 2014 tornato a circolare in rete, nel quale Fedez, in un’intervista di coppia con J-Ax, spiegava perché non avrebbe mai voluto partecipare al Festival: “A Sanremo nei va quando le cose vanno male, si sa”.

Fedez replica alle accuse

Durante una diretta su Twitch Fedez ha voluto spiegare la sua scelta di partecipare al Festival di Sanremo 2021, rispondendo a chi lo ha accusato di essere incoerente: "Non credo che la coerenza sia una virtù, ho fatto tante cose incoerenti. Ma partecipare a Sanremo è dal mio punto di vista una cosa coerente con quanto detto in quel vecchio filmato che risale al 2014", ha chiarito. "Il 2021 è un anno problematico per la musica e Sanremo è l'unico palco vero, reale, dove poter cantare", ha concluso. Sanremo sarà quindi l'occasione per dare spazio alla musica, in un momento così difficile per il mondo dello spettacolo.

Il brano di Fedez e Francesca Michelin a Sanremo 2021

Coppia che vince non si cambia. Dopo i successi di "Magnifico" e "Cigno Nero", Fedez e Francesca Michelin tornano a collaborare per un nuovo entusiasmante progetto che li porterà fin sopra al palco di Sanremo 2021. Il brano che porteranno in gara si intitola "Chiamami per nome". Per Fedez sarà una nuova occasione per mettersi in gioco musicalmente, sostenuto da Francesca Michielin che nel 2016 conquistò il secondo posto al Festival. "Feat.", il suo ultimo album uscito quest'anno, è anche uno dei migliori del 2020, con una serie di collaborazioni con artisti che saranno con lei in questa avventura. Non appena la loro partecipazione a Sanremo è stata resa ufficiale. Fedez ha commentato: "In quest’epoca che ci ha derubati della musica dal vivo Sanremo rappresenta non solo il palco più importante di Italia, ma anche l’unico. Grazie Francesca Michielin, grazie Sanremo. Mi state restituendo la magia della musica dal vivo".