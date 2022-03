Fedez torna a casa dopo l’operazione per il tumore al pancreas: “Si torna a vivere” Dopo essere stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano questa mattina, Fedez ha aggiornato il suo profilo Instagram per ringraziare i medici e gli infermieri: “Ora si torna a vivere”

A cura di Gaia Martino

Fedez è stato dimesso questa mattina dall'ospedale San Raffaele di Milano dopo l'operazione a cui si è sottoposto per rimuovere il tumore neuroendocrino del pancreas e pochi minuti fa ha aggiornato il suo profilo Instagram per ringraziare i medici e gli infermieri che nell'ultima settimana si sono presi cura di lui. Attraverso alcune immagini e un video ha documentato i suoi ultimi giorni trascorsi in ospedale.