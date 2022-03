Fedez dimesso dall’ospedale dopo l’operazione per il tumore al pancreas: oggi è tornato a casa Fedez è tornato a casa dopo l’operazione subita al San Raffaele per rimuovere il tumore neuroendocrino del pancreas.

A cura di Redazione Music

Fedez e Ferragni (ph Lapresse)

"Sto bene" ha detto Fedez tornando a casa dopo il ricovero all'ospedale San Raffaele di Milano dove era stato operato a seguito della scoperta di un tumore al pancreas. Il cantante aveva annunciato via Instagram, lo scorso 17 marzo, che gli era stato diagnosticato una grave malattia, prendendosi qualche giorno per svelare che si trattava di un tumore neuroendocrino del pancreas come aveva spiegato postando alcune foto su Instagram della sua degenza al San Raffaele: "Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo".

In attesa dell'annuncio sui social, come ha fatto nei giorni scorsi raccontando la sua malattia, il cantante è uscito dall'ospedale assieme alla moglie Chiara Ferragni e ha rassicurato chi lo aspettava all'esterno dicendo di stare bene. "Sto bene", infatti, sono state le prime parole del cantante. Nelle scorse ore era rimbalzata l'ipotesi che proprio oggi potesse essere il giorno della dimissione dall'ospedale e del ritorno a casa, come ha confermato lui stesso, appunto.

Fedez e Ferragni all’uscita dall’ospedale (LaPresse)

Il cantante era stato sottoposto a un'operazione di sei ore che è andata bene e che lo ha costretto, ovviamente, a rimanere qualche giorno in osservazione. In questi giorni il cantante ha postato poco, sempre per sottolineare l'amore della sua famiglia, con storie che vedevano protagonisti i figli Leone e Vittoria e la moglie Chiara Ferragni con cui ha continuato a scambiarsi messaggi d'amore e foto che li ritraevano assieme nel letto d'ospedale o mentre facevano colazione. La notizia della malattia di Fedez ha scioccato il mondo della musica e non solo: sono stati tantissimi i colleghi, protagonisti del mondo dello Spettacolo e della Politica, oltre ai fan a volergli esprimere vicinanza.