Fedez sfida Marracash in un ring da boxe: “Lui viene dalla strada, sarebbe una figata” L’invito è stato lanciato durante una puntata di Muschio Selvaggio: Fedez vorrebbe sfidare Marracash in un ring da boxe.

A cura di Vincenzo Nasto

Marracash e Fedez

Muschio Selvaggio di Fedez continua la sua linea narrativa, dettata da Fedez e Luis Sal, nel racconto di tutto ciò che è accessorio nel rap game, come le faide interne: nell'ultima puntata del podcast, ospite della puntata è stato Marvin Vettori. Uno degli atleti italiani più famosi del mondo, protagonista in UFC e di rientro dopo lo sfortunato incontro con l'australiano Whittaker, che lo ha battuto ai punti. Nel racconto della puntata, i tre protagonisti hanno discusso di quanto sia importante lo sport e l'allenamento nell'agenda quotidiana dei tre protagonisti, con chiari riferimenti anche alle arti marziali miste, di cui Vettori è tra i maggiori esponenti in Italia.

Durante la puntata, i tre protagonisti si sono soffermati anche sulla possibilità di portare il rap game in un ring, o almeno alcuni dei protagonisti. Proprio Fedez, ironicamente chiamato in causa da Luis Sal, ha affermato di voler salire sul ring e boxare con uno dei rapper italiani più famosi: "Vorrei troppo farlo con i rapper italiani, per me sarebbe figo. Posso dire chi vorrei sfidare? Io vorrei sfidare….". L'audio di Fedez viene silenziato sul nome del rapper, che però può essere facilmente intravisto attraverso il labiale del cantante di "Disumano". Il rapper in questione è Marracash e il minuto successivo di puntata sembra non lasciare dubbi.

Tra le domande di Luis Sal e Vettori sulla differenza di altezza e peso, Fedez dichiara: "Può pesare quanto vuole, non lo dico per spocchia. Io so cosa so fare". Vettori sembra il più interessato all'argomento, chiedendo al rapper se Marracash avesse già lottato in passato, una domanda che viene susseguita dall'ironia di Fedez: "Ma va. Ha parlato di cose, ma lui viene dalla strada. Viene dal quartiere". Infine Fedez chiosa: "Sarebbe una figata".

Passano pochi secondi, e ciò che sembrava aleatorio, viene riproposto in una sua definizione pratica dallo stesso rapper: "Le cose le farei sempre per un fine ultimo, che sarebbe il denaro. Però c'è una storia, faremo veramente una figata". Alla domanda di Vettori sul possibile cachet per l'ingaggio delle sue stelle della musica italiana, Fedez non ha paura di mettere nero su bianco una cifra monstre, che strizza l'occhio a ciò che è avvenuto negli anni precedenti negli Stati Uniti, soprattutto nella dinastia degli youtuber Logan e Jake Paul: "Secondo me (riuscirei a raccogliere) una milionata a testa. Dai facciamo mezzo milione a testa per cinque round. Quello che avanza lo diamo in beneficenza".