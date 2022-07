Fedez porta l’assegno di 400 mila euro a Tog: “Donati interamente alla loro struttura” Fedez ha donato l’assegno di 400 mila euro alla Fondazione Tog per cui ha raccolto donazioni da dicembre scorso.

A cura di Redazione Music

Fedez ha portato l'assegno da 400 mila euro alla Fondazione Tog, a cui era destinato il ricavato di Love Mi, il concerto evento tenuto in Piazza Duomo a Milano dove si sono esibiti tanti giovani artisti del panorama rap, urban e pop italiano, oltre alla reunion del rapper con J-Ax, clou della serata e quelli che ha ricavato da dicembre a oggi. Fedez ha postato alcune foto che lo ritraggono proprio nella struttura, assieme ai bambini, mentre firma, abbraccia, e mostra l'assegno donato alla Onlus frutto di mesi e mesi di lavoro e donazioni, a partire da quelli ottenuti pr il suo ultimo album "Disumano" e altre attività che si sommano a quelle di Love Mi.

"Oggi sono andato a trovare i bambini e le bambine di @amiciditog per consegnare l’assegno di 400mila euro che verrano donati interamente alla loro struttura, somma che siamo riusciti a raccogliere da Dicembre ad oggi anche grazie alla vostra partecipazione – ha scritto il rapper su Instagram, mostrando una serie di immagini -. Per questo ci tengo a ringraziavi per l’entusiasmo con cui accogliete da sempre le mie iniziative. Non vedo l’ora di continuare a portare avanti progetti con la @fondazionefedez". Nei giorni scorsi Fedez aveva spiegato che avrebbe in breve tempo dato un resoconto completo, appunto, di ciò che era stato fatto negli ultimi mesi.

Solo col concerto al Duomo il rapper aveva raccolto 130 mila euro, come scritto qualche giorno fa sempre sui propri social. Fedez, infatti, aveva spiegato: "Grazie al concerto #LoveMi siamo riusciti a raccogliere 130mila euro grazie agli SMS che sono stati inviati al numero solidale. Grazie a tutti coloro che hanno aderito, a breve vi darò un resoconto completo. Sono molto felice per @AmicidiTOG e tutti i suoi bambini" cogliendo l'occasione anche per rispondere a chi criticava le sue scelte di solidarietà.