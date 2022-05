Fedez parla del suo stato di salute: “Sono stato fortunato, non ho dovuto fare chemio” Durante la conferenza stampa di presentazione del concerto di beneficenza LOVE MI, Fedez ha rassicurato sul suo stato di salute.

A cura di Redazione Music

Fedez (LaPresse)

Durante la conferenza stampa con cui Fedez ha annunciato il concerto benefico LOVE MI che terrà il prossimo 28 giugno a Piazza Duomo a Milano con J-Ax, il cantante ha anche parlato del suo stato di salute. Il rapper ha spiegato che a questo evento tiene particolarmente sia perché servirà a raccogliere fondi per la Fondazione TOG, con cui aveva già collaborato per l'uscita di "Disumano" ma anche perché sarà un modo per tornare su un palco. Il cantante aveva pensato a un tour estivo, ma a causa della scoperta di un tumore che lo ha costretto a un'operazione immediata, è stato obbligato a mettere da parte questa idea

Rispondendo alle domande dei giornalisti, durante la conferenza stampa a cui era presente anche J-Ax, con cui ha riallacciato i rapporti in questi ultimi mesi, Fedez ha parlato del suo stato di salute, definendosi fortunato e spiegando che al 90% non dovrà sottoporsi alla chemioterapia: "Mi ritengo parecchio fortunato. È arrivato l'esame istologico, il tumore era molto raro, è quello di Steve Jobs, la fortuna è che non ha una classificazione in cancerogeno benigno ma in G1, G2 e G3. Il mio era G1, il che vuol dire ‘tanto culo'… Non ha preso i linfonodi e non avevo micro metastasi, per cui non ho dovuto fare chemioterapia. Al 90% posso dire che va tutto bene. È come se vedessi il mondo a colori. Va tutto bene, comunque, sono stati rimossi duodeno, cistifellea e un pezzo di intestino".

Fedez è stato operato il 23 marzo per un tumore neuroendocrino del pancreas, qualche giorno dopo aver dato ai fan la notizia con alcune storie sul suo Instagram. Il cantante, che aveva previsto un tour estivo non potrà organizzarlo ma si sta preparando con una preparazione fisica ad hoc per il concerto di fine giugno: "Avevo in mente di affrontare un tour estivo (…) ma ho dovuto affrontare delle problematiche personali. In questo momento a livello di salute non potrei affrontare un tour ed è già tanto che riesca ad organizzare ed esserci questa serata quindi ho affrontato una preparazione fisica per poter essere al pieno della mia forma per questo concerto".