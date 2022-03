Fedez oltre i problemi di salute: “Abbiamo comprato un automezzo per portare medicinali in Ucraina” In coda all’annuncio di Fedez sui suoi problemi di salute, il rapper ha anche voluto annunciare l’acquisto di un mezzo per il trasporto di medicinali in Ucraina per la Croce Rossa.

Con alcuni messaggi su Instagram Fedez ha rivelato ai suoi fan di avere problemi di salute, pur senza specificare quali. Contemporaneamente a una serie di messaggi in cui il rapper in lacrime ha voluto spiegare di dover affrontare un ciclo di cure, spiegando anche il perché dell'assenza dai social degli ultimi giorni, ha anche voluto dare una notizia che riguarda la sua Fondazione e un'iniziativa per la Croce Rossa a supporto della popolazione ucraina. Fedez, infatti, ha spiegato che tramite la Fondazione ha comprato un mezzo per trasportare i medicinali speciali in maniera tale da non comprometterli.

Cosa ha donato Fedez alla Croce Rossa

In coda al messaggio con cui annunciava la sua malattia, quindi, il rapper ha voluto anche mandare un messaggio di speranza: "L'ultima cosa che avrei dovuto comunicare a cose fatte, ma che non so se in questi giorni avrò tempo di fare quindi ci tenevo semplicemente a dire che tramite la mia Fondazione abbiamo acquistato un automezzo che può trasportare medicinali sotto un certo tipo di refrigerazione per fonare e trasportare medicinali speciali alla popolazione ucraina. Questo automezzo è stato acquistato dalla mia Fondazione e verrà donato direttamente alla Croce Rossa che in questi giorni lo riceverà e sono sicuro che potrà farne buon uso".

L'annuncio della malattia

Con una serie di messaggi su Instagram, Fedez ha voluto annunciare ai suoi fan che ha scoperto un problema di salute da risolvere che, fortunatamente, è stato diagnosticato in tempo, ma che comunque "comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento anche di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia. Quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere altre storie mi ha dato conforto. Sicuramente mi sento di raccontarvelo in futuro. Sono circondato dagli affetti, questa parentesi della vita riesce ad avere un senso, cosa che a tratti non si riesce a dare".

I messaggi di Ferragni e del mondo dello Spettacolo

Il rapper ha voluto dirlo pubblicamente, quindi, sia perché la condivisione lo aiuta ad affrontare questo periodo sia perché "mi sentivo di buttare fuori un po' di mer**, in questo momento non sono abbastanza lucido per andare oltre. Sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato, ringrazio mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni, i miei amici e la mia famiglia. Spero di potervi dare aggiornamenti positivi nei prossimi giorni". E proprio dalla moglie Chiara Ferragni è arrivato il primo messaggio di vicinanza: "L'amore della mia vita, Fedez, in questi giorni ha bisogno di supporto extra – ha scritto l'influencer -. Ti amiamo più che mai amore mio, e presto starai bene". A lei si sono accodati tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo che hanno voluto esprimergli vicinanza.