Tutti si stringono a Fedez, da Emma a Barbara D’Urso e Salvini: “Abbiamo discusso, ma non conta più” Un’ondata di affetto ha travolto Fedez. L’artista, sui social, ha confidato di avere dei problemi di salute che dovrà affrontare con un percorso di cure.

A cura di Daniela Seclì

Fedez ha confidato sui social di avere dei problemi di salute e di dovere affrontare un percorso di cure. L'artista, circondato dall'immenso affetto da parte della sua famiglia, ha trovato la forza per condividere questo problema:

"Mi è stato trovato un problema di salute, ma per fortuna è stato trovato con grande tempismo. Il che comporta un percorso importante che dovrò fare e che vorrò raccontare. Non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli".

Per il momento ha preferito non scendere troppo nei dettagli riguardo al suo problema di salute. Tuttavia, in futuro, ha intenzione di condividere ciò che gli sta succedendo, nella speranza di poter essere di conforto anche ad altre persone. Dopo la pubblicazione delle sue Instagram Stories, in tanti gli hanno dedicato parole di affetto e conforto.

Matteo Salvini

Matteo Salvini, che in passato ha avuto degli scontri con Fedez, ha voluto esprimergli la sua vicinanza: "In bocca al lupo e buona battaglia a Fedez. Possiamo anche aver discusso in passato, ma oggi questo non conta niente. Forza ragazzo!".

Leggi anche Leone adorabile con la divisa: a scuola indossa maglioncino e polo

Antonella Clerici, Barbara D'Urso e Mara Venier

Tra la valanga di commenti dedicati a Fedez, anche quelli delle signore della televisione italiana. Antonella Clerici, su Twitter, ha scritto: "Forza Fedez hai tutti intorno a te e una famiglia fantastica". Anche Barbara D'Urso gli ha dedicato un pensiero: "Un abbraccio forte a Fedez, forza". Mara Venier ha commentato il post di Chiara Ferragni: "Un abbraccio Chiara…e uno speciale con tutto il mio affetto a Fedez".

Emma, Giuliano Sangiorgi e X Factor

Presente anche il mondo della musica. Tra le prime reazioni, quella di Emma Marrone: "Un grande abbraccio a Fedez! Tanta forza e tanto coraggio! Ti voglio bene". Giuliano Sangiorgi: "Forza" e poi il messaggio di X Factor, talent dove Fedez ha ricoperto il ruolo di giudice: "Un abbraccio da tutta la famiglia di X Factor". Questi sono solo alcuni dei tanti messaggi carichi di affetto che stanno piovendo sui social minuto per minuto. Il nome di Fedez, dopo che l'artista ha parlato delle sue condizioni di salute, ha scalato la classifica dei trend di Twitter, imponendosi al primo posto. Un'ondata di calore e vicinanza che di certo farà piacere all'artista.