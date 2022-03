Fedez in lacrime, sta male: “Ho un problema di salute”

Fedez, dopo alcuni giorni di silenzio, ha spiegato in lacrime ai suoi follower di Instagram di avere un problema di salute. Dice di averlo scoperto in tempo, e così ora dovrà sottoporsi ad un percorso di cure. Queste le sue parole condivise nelle stories:

Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute ma per fortuna è stato trovato in tempo il che comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento anche di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia. Quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere altre storie mi ha dato conforto. Sicuramente mi sento di raccontarvelo in futuro. Sono circondato dagli affetti, questa parentesi della vita riesce ad avere un senso, cosa che a tratti non si riesce a dare. In questi anni ho avuto una sorta di album dei ricordi condiviso, quello sarà la mia forza. Mi sentivo di buttare fuori un po' di mer**, in questo momento non sono abbastanza lucido per andare oltre. Sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato, ringrazio mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni, i miei amici e la mia famiglia. Spero di potervi dare aggiornamenti positivi nei prossimi giorni.