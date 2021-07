Queste prime battute d'estate pare abbiano già deciso che se non il principale, sicuramente uno dei principali tormentoni di questa estate sarà "Mille", la canzone che vede collaborare Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, che ha regalato al brano quel tocco di classe – e stravaganza, visto il mix con gli altri due colleghi – che lo ha portato a essere il più ascoltato di questo periodo. La canzone del trio, infatti, può vantare numeri importanti sia in streaming che col video, con tanto di certificazione platino e il primo posto nella classifica ufficiale dei singoli di Fimi, dove da tre settimane la canzone è prima in classifica, compresa questa settimana, mettendosi alle spalle "Malibù" di Sangiovanni e "Mi fai impazzire" di Sfera Ebbasta e Blanco.

Il post di Manu Rios di Elite

E la canzone ha avuto una rilevanza tale da diventare quote anche di alcuni artisti internazionali. In molti hanno notato, infatti, come un verso della canzone sia stato usato dall'attore protagonista della serie spagnola Elite Manu Rios che è a Venezia e ha usato le parole della canzone per accompagnare una serie di foto postate dalla Laguna. "Labbra rosso coca-cola" ha scritto l'attore a cui ha subito risposto Fedez, sia nei commenti che nelle storie. Fedez, infatti, ha postato una storia in cui, scherzando, cerca di tradurre simultaneamente in un improbabile spagnolo Mille: "Io dopo che Manu Rios ha scritto ‘labbra rosse coca cola'. Sono pronto per diventare il Justin Bieber spagnolo" ha scritto il cantante prendendosi in giro.

Oltre 20 milioni per il video di Youtube

I fan, intanto, hanno cominciato a sognare una collaborazione in un eventuale remix, e nel frattempo anche un altro attore protagonista della serie ha voluto sottolineare come stiano ascoltando molto la canzone. Sergio Momo, infatti, ha postato una storia in cui, taggando Fedez, mostrava di stare ascoltando la canzone. E non è difficile immaginare che l'abbiamo potuta ascoltare anche in giro per Venezia (dove è anche Momo), visto che il brano è secondo tra i più ascoltati su Spotify, con il video che ha ormai raggiunto i 23 milioni di visualizzazioni su Youtube ed è in netta risalita anche nella classifica delle canzoni più trasmesse in radio. Questa settimana, infatti, la canzone ha raggiunto la terza posizione, guadagnandone otto rispetto alla settimana scorsa.