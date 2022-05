Fedez: “Dopo la malattia una delle priorità è veder crescere i miei figli” A margine della presentazione del nuovo progetto con J-Ax, il concerto a scopo benefico dal titolo LOVE MI, Fedez ha raccontato che dopo la malattia le priorità nella sua vita sono cambiate e che uno dei suoi obbiettivi ora è veder crescere i suoi figli, Leone e Vittoria.

A cura di Elisabetta Murina

Fedez e J-Ax torneranno insieme sul palco il prossimo 28 giungo. I due artisti, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta il 23 maggio a Milano, hanno annunciato il progetto a cui stanno lavorando da tempo, come già avevano anticipato qualche giorno fa sui social, dando anche la tanta attesa notizia della loro riconciliazione. L'occasione sarà un concerto a scopo benefico dal titolo LOVE MI, il cui ricavato sarà donato alla fondazione Tog e a cui prenderanno parte numerosi artisti, come Tananai, Dargen D'Amico, Ghali. Nel corso della presentazione, Fedez è tornato a parlare della malattia che l'ha colpito, un raro tumore al pancreas, rassicurando sul suo stato di salute e raccontando anche come è cambiata la sua vita.

Il rapporto tra Fedez e J-Ax negli ultimi mesi

I due rapper, con un post pubblicato su Instagram, hanno fatto sapere di aver finalmente ricucito i rapporti, mettendo così da parte l'orgoglio e le vecchie ferite, dopo quattro anni di silenzio. Un riavvicinamento che in realtà è cominciato qualche mese fa, proprio quando Fedez ha scoperto di avere un raro tumore al pancreas e di doversi sottoporre a un percorso di cure. Come ha raccontato Ax nel corso della conferenza, il giorno in cui gli è stata trovata una massa tumorale i due artisti avevano un appuntamento: "La mia reunion con Fede non dipende dal concerto né dalla sua malattia perché la vita ha voluto che noi ci sentissimo prima del suo tumore, io sono la prima persona che ha visto dopo l'uscita dall'ospedale, perché ci eravamo dati appuntamento".

Come è cambiata la vita di Fedez dopo la malattia

Fedez ha anche raccontato, a margine della conferenza e come riportato da Il Corriere della Sera, che la malattia ha radicalmente cambiato il suo approccio alla vita e ridisegnato le sue priorità: "Quando affronti delle esperienze di questo tipo ti accorgi che uno degli obiettivi che dopo ti dai è veder crescere i tuoi figli. Ecco, questa cosa ti dà uno spirito diverso". Il rapper ora, dopo il delicato intervento a cui si è sottoposto, sta lentamente riprendendo in mano la sua vita, sempre concentrato sulla sua famiglia. Un punto di riferimento è stata la moglie Chiara Ferragni, che non lo ha lasciato solo nemmeno un attimo, prendendosi cura di lui e standogli sempre accanto: "Tutte le esperienze che ho affrontato con lei, tutto quello che è successo e che abbiamo vissuto insieme non poteva che intensificare il nostro rapporto. Ci diciamo sempre che non siamo più solo una coppia, siamo una vera squadra".