Fedez era parecchio agitato prima di Sanremo 2021. Lo aveva raccontato lo stesso rapper prima di partire per il Festival, ricorrendo persino a fantomatici braccialetti per combattere l'ansia, oltre al supporto della sua terapista. In una diretta su Twitch, ripresa la sua routine a Milano, Fedez ha raccontato cos'è successo a Sanremo, all'indomani della sua prima esibizione sul palco con Francesca Michielin.

Fedez dopo Sanremo: "Volevo chiamare l'ambulanza"

"La prima esibizione è andata ben oltre le mie aspettative: credevo di salire sul palco e vomitare". L'ansia era tanta, prima di salire per la prima volta sul palco dell'Ariston come cantante in gara. Fortunatamente è andato tutto per il meglio e nonostante l'emozione Fedez è riuscito a tenere sotto controllo la pressione durante la performance. Solo a canzone terminata Fedez si è sciolto in lacrime. Ma l'indomani mattina qualcosa è andato storto. "Non so perché ma il giorno dopo mi sono svegliato con un attacco di panico. Non mi succedeva da quando ero adolescente", ha spiegato in diretta su Twitch.

Sono stato veramente male, vedevo tutto sfocato, mi mancava il respiro ed ero nel panico totale. Ho dovuto chiamare il mi psichiatra e la mia terapista che insieme mi hanno calmato, volevo chiamare l'ambulanza ma non era il caso. È stato tosto, credo sia stato uno scarico di adrenalina dell'emozione vissuta. Ho passato tutta la giornata a letto, avevo paura che mi venisse lo stesso attacco di panico prima di salire sul palco. Non sarei stato nelle condizioni neanche di parlare.

Fedez in lacrime dopo l'esibizione a Sanremo

All'indomani del Festival Fedez aveva spiegato il motivo delle sue lacrime sul palco, in un'intervista al Corriere della sera. Al suo fianco la collega Francesca Michielin che terminata la canzone lo ha stretto in un forte abbraccio. Per Fedez Sanremo è stata il punto di arrivo di un periodo delicato e intenso, tra l'impossibilità di esibirsi in pubblico e l'isolamento da Covid, la gravidanza della moglie Chiara Ferragni che partorirà a breve e il rischio di squalifica, dopo che per errore aveva divulgato alcuni secondi del brano: "Il terrore delle prove ha lasciato posto all’emozione. È stato un misto di cose. Vivo in semilockdown da mesi in compagnia di una donna incinta, forse abbiamo gli ormoni sincronizzati. Poi ci sono stati gli alti e bassi di questa avventura come il rischio di esclusione… Insomma, sono particolarmente sensibile in questo periodo".