Fedez conquista le radio con “La dolce vita” che rende omaggio a Nada, Celentano e Paoli La dolce vita esordisce in testa ai pezzi più trasmessi dalle radio italiane confermando Fedez (con Tananai e Mara Sattei) re dell’estate italiana.

A cura di Redazione Music

"La dolce vita" si appresta a bissare il successo del 2021 di "Mille". Fedez fa ancora centro e assieme a Mara Sattei e Tananai piazza un altro brano tra quelli più ascoltati della stagione estiva e il più passato nelle radio italiane. Ci ha messo pochissimo tempo La dolce vita per finire al primo posto della classifica EarOne dei pezzi più trasmessi in radio, "la dolce vita" che entra in testa e prende il posto di "About Damn Time" di Lizzo, prima la settimana scorsa anche grazie alla spinta enorme ricevuta dalla vitalità su TikTok, mentre al secondo posto resta, stabile, "As it was", la canzone di Harry Styles che sta conquistando le classifiche di mezzo mondo.

Riproponendo il twist, Fedez voleva tornare alle atmosfere degli anni 60, quando le canzoni da spiaggia erano cantate da Eduardo Vianello, Nada e Gino Paoli, tra gli altri. Alcuni dei riferimenti sono citati direttamente nella canzone, come "Ma che freddo fa" citata all'inizio, così come "24 mila baci" di Adriano Celentano che accompagna il passaggio dalla parte iniziale di Tananai a quella di Fedez o Oh Diana di Paul Anka, mentre i riferimenti meno espliciti sono quelli che nel video si possono leggere sul Juke Box che proprio Tanani fa partire. Ci sono, infatti, "Su nel cielo" di Nico Fidenco, "Uno a te, uno a me" di Dalida, "Marina" di Rocco Granata, "Notte di luna calante" di Domenico Modugno, "La gatta" e "Sapore di sale" di Gino Paoli, "Till" di Caterina Valente, "It's now or never" di Elvis Priesley e "se ci sei" di Umberto Bindi.

Fedez sembra aver trovato la formula della canzone estiva, giocando sull'effetto nostalgia e spruzzandola con elementi di contemporaneità, messi in equilibrio da d.whale, trovando un'ottima sponda vocale e di immagine in artisti come Tananai e Mara Sattei a cui si aggiunge anche Alessia Lanza, stella nascente di TikTok, protagonista nel video della canzone. Video diretto da Olmo Parenti e girato sul litorale di Rimini che è primo nelle tendenze di Youtube con oltre 1.5 milioni di visualizzazioni, che si aggiungono ai 3.5 milioni di stream.