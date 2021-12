Fedez canterà “Sapore” ad Amici, lo spoiler del rapper che ballerà con gli allievi Fedez ha anticipato su Instagram, spoilerandolo, che parteciperà ad Amici con “Sapore” e ballando su una coreografia degli studenti della scuola.

In questi anni Fedez ha abituato i suoi fan e chiunque lavori con lui a un po' di spoiler su di sé e sui suoi progetti. A volta completamente involontari, come quando pubblico delle storie in cui cantava la canzone che avrebbe portato al Festival di Sanremo assieme a Francesca Michielin, dimenticando di togliere l'audio, o dicendo cose che avrebbe dovuto tenere nascoste. Fa parte di questa seconda categoria quello che nelle scorse ore ha comunicato su Instagram, dove durante alcune storie ha anticipato la sua prossima partecipazione ad Amici. Il rapper, infatti, ha appena pubblicato il suo ultimo album "Disumano" e il programma di Maria De Filippi fa parte della promo.

"Avete presente quelle situazioni in cui credete che avete avuto un'idea geniale, la proponete a qualcuno e vi dice ‘Wow, che bella idea!', poi cinque minuti dopo dite: ‘Forse ho detto una cagata' ma ormai vi siete imbarcati perché dovete fare quella cosa?". Fedez presenta così la sua prossima partecipazione al programma condotto da Maria De Filippi, che sta ottenendo ottimi risultati ed è una delle poche trasmissioni televisive in cui è possibile promuovere musica: "La notizia è che probabilmente, non so quando, andrò ad Amici a cantare ‘Sapore', l'idea geniale è che ho proposto di creare una coreografia con i ballerini, di insegnarmela e di ballarla mentre canto il pezzo. Perché l'ho fatto? Sarà divertente, sarà divertente, sarà una gran figura di merda".

Ovviamente è un modo per mettersi in gioco e parlare anche il linguaggio di quel programma, anche perché nessuno meglio di lui sa quanto sia importante adeguarsi ai vari linguaggi di social e trasmissioni. Probabilmente, quindi, vedremo il rapper esibirsi con i ballerini del programma, anche se in alcune storie successive il cantante ha ammesso di aver detto una cosa che forse era ancora da tenere nascosta: "Piccolo dubbio, probabilmente quella piccola cosa che vi ho detto di Amici, non so se potevo dirla, mi ha fatto venire il dubbio mia moglie, quindi forse non mi chiameranno più, però era divertente da dirvelo". "Sapore", in cui il cantante duetta con Tedua, è l'ultimo singolo di "Disumano".