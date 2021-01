A causa di una serie di impegni collegati alla preparazione al prossimo Festival di Sanremo, del quale si discute tanto in queste ore, Fedez non si è presentato in udienza al tribunale di Livorno in un processo che lo vede coinvolto a causa di una querela per diffamazione avanzata contro di lui dalla giornalista Chiara Giannini. I legali dell’artista hanno chiesto al giudice che l’udienza fosse rinviata per dare al loro assistito la possibilità di essere ascoltato. Il giudice, dopo avere sentito la giornalista, ha rinviato l’udienza al 13 luglio.

La vicenda

Chiara Giannini ha presentato querela contro Fedez per un video postato dall’artista su Instagram il 5 agosto 2017. La giornalista, autrice del libro intervista a Matteo Salvini, aveva querelato il rapper per diffamazione. Secondo quanto contenuto nell’atto di citazione, Fedez avrebbe definito “giornalaia” la Giannini, apostrofata con la frase “giornalista di Libero dall’inviato di guerra ai finti scoop da Novella 2000 su di me. Brutta fine eh?”. Secondo il pm che ha rinviato a giudizio Fedez, l’artista l’avrebbe accusata di avere pubblicato un articolo completamente falso su di lui.

Fedez non commenta l’accaduto sui social

Fedez non ha commentato sui social la notizia. Chiara Giannini, al contrario, ha postato tra le sue Instagram Story l’agenzia che rimanda all’udienza rinviata. Fedez è impegnato a preparare la partecipazione al prossimo Festival di Sanremo. Parteciperà al concorso in coppia con Francesca Michielin, tra le migliori artiste italiane degli ultimi anni. Porteranno in gara il brano “Chiamami per nome”. “Ho notato la nostra maturazione, il nostro crescere anche artisticamente con questo brano”, aveva già dichiarato Fedez a proposito della canzone. Insieme, Fedez e Francesca Michielin avevano già inciso i brani Cigno nero e Magnifico.