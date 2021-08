Federico Salvatore ritorna con “Azz…25 anni dopo!”, con Clementino e Andrea Sannino È incominciata la rivoluzione di Federico Salvatore, che pubblicherà il prossimo 17 settembre, il giorno del suo 62esimo compleanno, il nuovo disco: “Azz…25 anni dopo!”. Il progetto, che vedrà la collaborazione di artisti come Clementino, Roberto Colella, Tommaso Primo e Andrea Sannino, è stato anticipato in questi giorni dall’uscita del primo singolo “La fè revolution”.

A cura di Vincenzo Nasto

"Il 17 settembre, il giorno del mio compleanno, sono io a fare un regalo al pubblico che mi ha accompagnato in questi cinque lustri di vita sul palcoscenico, con l’uscita del disco AZZ… 25 anni dopo". Le parole sono di Federico Salvatore, il cantautore napoletano, che già negli scorsi mesi aveva mostrato qualcosina del nuovo progetto, basti pensare alla nuova versione della titletrack, pubblicata lo scorso 6 ottobre sui propri canali social. Un plebiscito che ha permesso all'artista di raccogliere tutte le energie e lanciarsi in questo nuovo progetto, il diciottesimo della sua discografia, questa volta accompagnato anche da Gennaro Scarpato, ex trio Malinconici di Made in Sud: "Dopo quattro album di teatro-canzone, di cantautorato e di denuncia in cui ho affrontato tematiche sociali, ritorno alla satira di costume. Questo disco è una festa".

L'idea dopo la pubblicazione della riedizione di Azz su Facebook

Dopo aver tributato più di un anno fa il celebre gruppo degli Squallor, pubblicando l'album "Sta luna par ‘na scorz e limon", Federico Salvatore celebra la sua incredibile carriera, pubblicando il prossimo 17 settembre, giorno del suo 62° compleanno, una nuova versione di "Azz", l'album che ha ridefinito il suo repertorio: 25 anni dopo, un nuovo Federico Salvatore si affaccia sulla scena musicale, questa volta sospinto anche dal successo dello scorso 6 ottobre, quando ha pubblicato per la prima volta una nuova versione di "Azz". Il brano, caricato sulla sua pagina Facebook e che vede anche i crediti di Gennaro Scarpato, ex trio Malinconici di Made in Sud, aveva raccolto in poche ore più di 14mila condivisione e centinaia di migliaia di commenti, attirati dall'evoluzione del cantante napoletano. Già lì Federico Salvatore scalpitava per poter riassemblare il progetto, prendendo in mano di nuovo brani come "Ninna Nanna". Questa volta non più da solo, infatti "Azz…25 anni dopo!" vedrà la partecipazione di una grande schiera di artisti campani, da Clementino alla coppia Roberto Colella – Tommaso Prima, ma anche l'autore di "Abbracciame" Andrea Sannino.

Azz…25 anni dopo sarà anche una miniserie

Un progetto nuovo, una raccolta di brani tra inediti e cult aggiornati, che avranno però una loro particolarità: ogni brano sarà legato all'altro da un cortometraggio, una miniserie che racconterà anche l'evoluzione del personaggio. Il primo capitolo sarà "La fè revolution", con il brano e il video già presenti su Youtube, una scelta dovuta anche ai grandissimi risultati social ottenuti dall'artista negli ultimi 12 mesi: "Il progetto nasce un anno fa su sollecitazione del giovane attore, autore, regista e mio grandissimo fan, Gennaro Scarpato, che mi ha spronato ad attualizzare le vite dei personaggi di Federico e Salvatore. Così ci siamo divertiti ad attualizzare tanti miei brani storici e a pubblicarli sulle mie pagine social. In un anno abbiamo collezionato oltre 20 milioni di visualizzazioni e abbiamo ricevuto migliaia di richieste da parte dei fans con il desiderio che tutti questi brani diventassero un disco". Provocativo come sempre, Federico Salvatore mette in gioco la chiesa e la figura del Papa nel video di "La fè revolution": "Nel primo video La fè revolution scomodo addirittura il Vaticano per chiedere una mano promozionale per l’uscita del disco a un cardinale, interpretato da un sublime Peppe Lanzetta. Faccio ballare il Papa e il clero a ritmo di salsa".

Da Clementino ad Andrea Sannino, da Roberto Colella a Chiara Di Girolamo

Un progetto che si divide in due parti: nella prima possiamo osservare alcuni brani cult della discografia di Federico Salvatore, aggiornati anche grazie all'aiuto di Gennaro Scarpato. Di questa lista fanno parte "Azz…25 anni dopo!" con Clementino che interpreta il ruolo di Salvatore, "La fè revolution", "Ninna nanna 4", ma anche "Nun fa’ncazzà a màmmeta", brano che vedrà la collaborazione tra l'artista e il figlio Fabrizio, che canteranno in maniera divertente il rapporto padre figlio. A spiccare su tutti c'è "BLU7 a Swishland", un brano della discografia del rapper romano Tha Supreme a cui Federico Salvatore ha voluto imporre un testo in napoletano, un esperimento tra vecchie e nuove sonorità". La seconda parte del disco sono invece sembra concentrarsi sui brani più profondi e significativi della carriera del cantautore napoletano, come "Primo spettatore" dedicato a suo padre, accompagnato dalla voce di Andrea Sannino, ma non solo. Ci sarà anche "Si t'annascunne" in collaborazione con Roberto Colella e Tommaso Primo, un singolo di Salvatore già distribuito attraverso la voce di Maria Nazionale. Le collaborazioni terminano con "Venimm' ammore", brano che vede la partecipazione della giovane promessa del teatro napoletano Chiara Di Girolamo.

TRACKLIST

AZZ… 25 ANNI DOPO feat.CLEMENTINO Salvatore – G. Scarpato – F. Salvatore

LA FÈ REVOLUTION Salvatore – G. Scarpato – F. Salvatore

IPHONE BLUES Salvatore – G. Scarpato – F. Salvatore

NINNA NANNA 4 (OPERA BUFFA) Salvatore – G. Scarpato – F. Salvatore

AZZ… VACANZE (PARTE DUE) Salvatore – G. Scarpato – F. Salvatore

NUN FA ’NCAZZÀ A MÀMMETA feat. FABRAZZ Salvatore – G. Scarpato – F. Salvatore

AZZ… NATALE Salvatore – G. Scarpato – F. Salvatore

SE IO FOSSI AZZ… NAVOUR Salvatore – G. Scarpato – F. Salvatore

BLU7 A SWISHLAND

Musica: Tha Supreme

Testo in napoletano: F. Salvatore – G. Scarpato

PRIMO SPETTATORE feat. ANDREA SANNINO Salvatore

’O STRESS Salvatore

SI T’ANNASCUNNE feat ROBERTO COLELLA e TOMMASO PRIMO Salvatore

VENNIMM’ AMMORE feat CHIARA DI GIROLAMO Salvatore

O QUE SERÁ

Musica: C. Buarque

Testo in napoletano: F. Salvatore