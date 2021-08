Federico Rossi senza Benjamin Mascolo: “Mi sento più fluido, libero. Mi piacerebbe andare a Sanremo” Federico Rossi è tornato a parlare della fine dell’esperienza musicale con Benjamin Mascolo. I rapporti con Benji restano ottimi, ma il cantante sente di stare vivendo quella che definisce una “rinascita”. Nei suoi piani c’è anche il Festival di Sanremo, ma vorrebbe che la sua prima esperienza su quel palco fosse speciale.

A cura di Daniela Seclì

Federico Rossi, sulle pagine del Corriere della Sera, ha parlato della sua carriera da solista. L'esperienza con Benjamin Mascolo si è ormai conclusa. Nei giorni scorsi, i due sono stati protagonisti di un curioso scambio di battute su Instagram. Benji ha accusato Fede di essere geloso di lui e poi lo ha spronato a condividere con i fan la sua nuova musica. Dal canto suo, Rossi ha assicurato: "Geloso di te lo sono e lo sarò sempre, ma solo perché non siamo più fianco a fianco come prima". Oggi, Federico Rossi è pronto a voltare pagina e ad andare avanti.

Federico Rossi e la carriera solista

Federico Rossi ha spiegato di reputare questa fase della sua vita come una sorta di "rinascita". Avverte nuovi stimoli che poi confluiscono nella sua musica: "Mi sento più fluido, libero, motivato. Adesso si inizia a giocare davvero, sto costruendo tutti i giorni il mio futuro". Il cantante accarezza anche l'idea di partecipare al Festival di Sanremo, ma aggiunge:

"Mi piacerebbe, ma il mio primo Festival voglio che sia speciale, con una canzone che mi soddisfa, quindi non so quando sarà. Se vado, vado perfettamente integro con me stesso".

Dunque, farà questo passo solo quando sentirà di avere una canzone in grado di rappresentarlo a pieno. Per il momento si dedica alla scrittura dei brani che comporranno il nuovo album: "Prima avevo molta paura, adesso invece scrivo in primis per me stesso. Da queste canzoni uscirà un album, ma quando non lo so perché voglio che sia qualcosa che sento e non voglio avere fretta".

Il duo Benji e Fede

Federico Rossi, poi, ha parlato della decisione di sciogliere il duo Benji e Fede. Non ci sono stati attriti tra lui e Mascolo, semplicemente hanno compreso di avere esigenze diverse: "Era un progetto teen idol, con dinamiche che ormai si ripetevano, era molto difficile riuscire a crescere e non avevo più spazio". La scelta di prendere strade diverse è scaturita anche da una vita che era diventata troppo frenetica e difficile da gestire: "Non trovavo più il tempo per me e sono completamente crollato. Non dormivo più, ma poi dovevo performare ed essere lucido. È stato massacrante". Infine, ha dichiarato che i rapporti con Benjamin restano ottimi: