Benji scrive a Fede: “Ti amo e sei un artista incredibile, sono geloso di te”

Benji e Fede sono stati un gruppo negli anni '10 dei 2000 hanno occupato classifiche e cronache di spettacolo. Oggi si torna a parlare di loro in quanto coppia per una lettera accorata di Benjamin Mascolo all'amico Federico Rossi: "Sei un artista incredibile. Ti meriti Hollywood, ti meriti la nostra Modena. Godrò dei tuoi successi".

Grandi amici oltre che colleghi di un duo che ha fatto fortuna. Nonostante questo, ha sorpreso molto il modo in cui Benji si è approcciato a Fede. Una lettera anticipata da una stories: "Devo dirti queste cose perché altrimenti mi resterà il rimpianto".

Ma ti sei visto? Ti sei sentito? E le canzoni che hai suonato? Te lo devo dire io forse? Brutto deme**e. Sei un artista incredibile. Non lo sai e non te ne rendi conto. La gente non ne ha idea di cosa sei in grado di fare. La prossima volta che sei geloso di me ti tiro uno schiaffo. Perché io sono geloso di te ogni giorno. Geloso del talento incredibile che hai. I fan veri lo sanno perché ci amano e vogliono solo il meglio per noi. Brother lo giuro su dio. Se non credi in te stesso e nella tua musica ti costringo io a crederci con la forza.

Tramite Instagram, Federico Rossi ha risposto all'amico Benjamin: "Ti voglio bene fratello mio. Diciamo che tutto mi aspettavo tranne che di leggere tutto questo".

Ti voglio bene fratello mio. Diciamo che tutto mi aspettavo tranne che di leggere tutto questo. Ma siamo un po' pazzi e questo ci ha sempre accomunati. Geloso di te lo sono e lo sarò sempre, ma solo perché non siamo più fianco a fianco come prima. Il nostro rapporto si è elevato rispetto a quanto eravamo Benji e Fede artisticamente, ora ci lasciamo andare davvero, ma c'è voluto del tempo per cambiare abitudini. Detto ciò, più tardi, mi iperbolerò anch'io in discorsi pindarici, dato che quanto c'è da farsi viaggi assurdi parto sempre per primo. Tvb, a dopo. E comunque tranquillo, sono conscio di star dando il massimo come scrittura, mi basta questo. Sarà un bel percorso, ne sono certo.