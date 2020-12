Tentativi di disgelo tra Fabio Volo e Fedez, dopolo screzio tra i dueavvenuto un po' in radio un po' sui social. È Fabio Volo a cercare questo punto di riconciliazione poche oro dopo il Natale, pubblicando un video su Instagram ed entrando, quindi, in territorio "nemico". "Non ho niente di personale nei tuoi confronti – dice Volo rivolgendosi a Fedez – e ti ho sempre dimostrato affetto. In questi giorni ci ho pensato, da quando è accaduta questa cosa io ho ricevuto stima e odio, che sicuramente non c'era né da parte mia, né da parte tua". L'attore e scrittore quindi si scusa: "Mi spiace se ti sei sentito offeso e forse non mi sono spiegato, io non ho nulla contro la beneficenza – ha detto Volo riferendosi alla sua polemica nei confronti del gesto di Fedez, che aveva donato soldi in giro per Milano filmando tutto . Molti mi hanno fatto capire che può essere anche una questione generazionale". E poi prosegue invitando Fedez:

Secondo me possiamo fare una cosa bella insieme, prima ancora di fare beneficenza e prima ancora che io risponda alle tue proposte. Credo che possiamo dimostrare che due persone con due punti di vista diversi non sono due avversari che devono ammazzarsi. La società si è evoluta ogni qualvolta ci siano stati diversi punti di vista tra le persone. Facciamo una diretta Instagram dove tu mi esponi le tue cose e io ti espongo le mie, senza offendersi perché qui nessuno lo ha fatto.

La polemica si era sviluppata in poche ore, dopo che Fedez aveva pubblicato un video molto discusso in cui lo si vedeva distribuire i frutti della sua iniziativa benefica su Twitch, girando per Milano in Lamborghini e mostrando, di fatto, la sua beneficenza. Cosa che Volo non aveva apprezzato, chiedendosi retoricamente se una volta la beneficenza non la si facesse senza dirlo in giro. La risposta di Fedez era arrivata poche ore dopo: