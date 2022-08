Ex di Amici Crytical ricoverato in ospedale annulla il concerto: “Alcuni giorni di riposo e riparto” Crytical, ex allievo di Amici21, ieri è stato costretto a saltare il concerto a Calvi per un malore: “Sono stato ricoverato in ospedale”. Oggi sta meglio grazie alle cure: “Qualche giorno di riposo e ripartiamo” ha scritto su Instagram.

A cura di Gaia Martino

Crytical nome d'arte di Francesco Paone, l'ex allievo di Amici di Maria De Filippi, eliminato nel corso della quarta puntata del Serale dell'ultima edizione andata in onda, vittima di un malore è stato ricoverato in ospedale. Il cantante che dopo aver abbandonato il talent show fu scelto da Stash dei The Kolors per aprire i suoi concerti, ha dato l'annuncio attraverso i suoi canali social, raccontando di aver avuto dolori forti allo stomaco che l'hanno costretto a fermarsi con i concerti in programma. Ieri sera doveva esibirsi a Calvi, ma non era nelle condizioni di potersi esibire. Ieri nelle stories ha spiegato: "Purtroppo stamattina mi sono svegliato con dolori lancinanti allo stomaco e sono stato ricoverato in ospedale per una presunta appendicite. Per tale ragione non potrò partecipare questa sera al concerto a Calvi. Con gli organizzatori stiamo cercando una soluzione per spostare la data. Ho provato in tutti i modi a farcela ma non mi reggo in piedi, spero di tornare il prima possibile".

L'aggiornamento di oggi: "Sto meglio grazie alle cure"

Il nuovo aggiornamento è arrivato questa mattina. Crytical ha confessato di sentirsi meglio grazie alle cure:

Tranquilli ragazzi adesso sto molto meglio. Mi hanno dato delle cure da prendere e spero di rimettermi al più presto. Quando ho un po’ di dolore mi riguardo le foto dei nostri concerti e magicamente la mia testa si dimentica di tutto A presto.

Poi nelle ultime ore ha confermato le sue condizioni di salute migliorate, dando appuntamento ai fan tra qualche giorno: "Mi sembra doveroso avvisarvi che le mie condizioni fisiche sono migliorate. Qualche giorno di riposo e ripartiamo più forti di prima, ci vediamo in tour". Le prossime date del tour di Crytical sono in programma per il 3 e il 10 settembre. La prima a Pescara, la seconda a Villa D'Agri, in provincia di Potenza.