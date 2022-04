Crytical eliminato da Amici ma ripescato da Stash: aprirà i concerti dei The Kolors Crytical è uno degli eliminati dall’ultima puntata di Amici, ma nonostante ciò Stash gli ha fatto una sorpresa comunicandogli che aprirà i concerti dei Kolors.

A cura di Redazione Music

L'ultimo eliminato da Amici, in ordine di tempo, è Crytical – nome d'arte di Francesco Paone -, il rapper che era riuscito ad arrivare fino alla fase finale del programma condotto da Maria De Filippi, prima di essere il secondo eliminato della serata assieme ad Aisha. Eppure il percorso nella scuola gli ha permesso di crescere e di conquistarsi anche un po' di credibilità, sia tra i fan che tra gli addetti ai lavori. E uno di quelli che vuole dare una seconda opportunità al cantante è proprio uno dei giudici del programma, ovvero Stash, cantante dei Kolors nonché seduto sulla poltrona dei giudici assieme a Emanuele Filiberto e Stefano De Martino.

Già durante la puntata era stata la stessa Maria De Filippi a voler comunicare a Crytical che per lui era già arrivata una proposta. La presentatrice, infatti, gli aveva detto: "Stash mi ha detto di chiederti se vuoi aprire alcuni suoi concerti, sarebbe onorato" e a quel punto Crytical aveva accettato e risposto: "Ma è uno scherzo? Sarei onorato io, non lui". Di certo per il rapper sarà un'occasione importante per apprendere come funziona un live a livelli più alti e per imparare sicuramente qualcosa che nella scuola è più complesso apprendere, ovvero come si vive un palco e come si affronta la popolarità che il programma gli ha dato.

Stash, però, ha voluto spiegare meglio, in una storia su Instagram, il perché di quella scelta, ricordando l'importanza che il programma ha avuto per lui: "Amici è una roba che ci appassiona. È così avvincente che quasi fa dimenticare che è un programma tv. Forse la cosa più bella di questa trasmissione è vedere negli occhi dei ragazzi la voglia di realizzare il proprio sogno al punto di farlo vivere anche a noi. E io penso che il sogno di qualsiasi cantante sia stare sui palchi davanti alla gente. Stasera è uscito un ragazzo che ha tanto da dire. E io credo nel suo sogno. Quindi sono felice nel mio piccolo di dargli uno spazio sul nostro palco. Tra qualche giorno pubblicheremo le date dei concerti".