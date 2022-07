Ermal Meta annulla due date del tour dopo il problema al viso: “Servono altri giorni per guarire” Ermal Meta ha condiviso un nuovo post in cui comunica il calendario aggiornato del suo tour estivo: due date annullate, una aggiunta a metà Agosto, poi le info sul rimborso. Ha dovuto annullare due concerti a causa dei problemi di salute sorti negli ultimi giorni.

A cura di Gaia Martino

Dopo aver riscontrato alcuni problemi di salute Ermal Meta si è trovato costretto ad annullare alcune date del tour estivo. Nel pomeriggio di martedì 26 luglio su Instagram ha mostrato ai fan che alcune parti del viso e della testa si erano gonfiati particolarmente, spiegando che era necessario sottoporsi ad alcuni accertamenti per capire le ragioni di tale sfoghi. Due giorni fa ha rassicurato tutti, comunicando che il riposo e il cortisone stavano già facendo effetto, ieri ha reso pubblico il calendario aggiornato del suo tour estivo.

Il calendario del tour estivo di Ermal Meta aggiornato

Dopo il concerto a Ferrara al Ferrara Summer Festival lo scorso 21 luglio, Ermal Meta ha dovuto annullare le date del 29 e 30 luglio. "Necessito di qualche giorno in più per tornare ad avere un volto normale. I biglietti saranno interamente rimborsabili entro il 28 di agosto presso i circuiti utilizzati in fase di acquisto. Mando un abbraccio a tutti coloro che avrebbero voluto venirci a trovare nelle date di Trento e di Monte Cucco" ha spiegato l'artista su Instagram, che si sta già preparando al ritorno.

Il prossimo appuntamento è direttamente il 31 luglio a Porto Recanati.

Ermal Meta ha aggiunto inoltre un data, quella del 12 luglio 2022: sarà a Castellana Grotte per Piazze d'estate 2022.

Le prossime date in ordine:

31.07 Porto Recanati (MC) Arena Beniamino Gigli

03.08 Udine – Castello

08.08 Gavorrano (GR) Teatro delle Rocce

09.08 Forte dei marmi (LU) Villa Bertelli

10.08 Gatteo (FC) Mura Castello Malatestiano

12.08 Castellana Grotte (BA) Piazze D'estate 2022

14.08 Serra S.Bruno (VV) Piazza Calipari

16.08 Pollina (PA) Teatro Pietra Rosa

17.08 Zafferana Etne (CT) Anfiteatro Falcone e Borsellino

20.08 Roseto Capo Spulico (CS) Area Spettacoli

Cosa è successo al suo viso

Non ha ancora spiegato quale sia stato il motivo per il quale parti del suo viso si sono gonfiate oltre misura, ma su Instagram aveva raccontato che pensava si trattasse di un colpo di freddo ma con il passare dei giorni la situazione andava peggiorando. Così Ermal Meta per fare i dovuti accertamenti e per guarire ha annullato due date del suo tour estivo. Ieri ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute spiegando che grazie al riposo e al cortisone si sentiva già meglio.