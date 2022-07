Ermal Meta chiarisce le condizioni di salute: “Su alcuni giornali, come se stessi morendo” Ermal Meta ha placato su Twitter l’allarmismo seguito all’annuncio di alcuni problemi che non gli hanno permesso di prendere parte ad alcuni eventi programmati in questi giorni.

A cura di Ilaria Costabile

Ermal Meta commenta su Twitter come è stato recepito l'annuncio del suo forfait ad alcuni eventi pubblici di questi giorni, dopo aver riscontrato dei piccoli problemi di salute. Il cantante, infatti, sarebbe dovuto andare al Giffoni Film Festival dove era ospite in qualità di testimonial di un progetto, Destinazione Tirana, patrocinato dal Ministero per le politiche giovanili, a cui sarebbe seguito anche un incontro per la presentazione del suo libro a Peschici.

Il commento di Ermal Meta

Un tweet scritto con l'intento di tranquillizzare i fan preoccupati per il suo stato di salute e, soprattutto, per placare l'allarmismo nei confronti di un annuncio fatto in prima persona e al quale sarebbero poi seguiti degli accertamenti, ed è così che Ermal Meta scrive: "A leggere certi siti pare che io stia morendo. Tranquilli raga, riposo e cortisone faranno il loro. Ci vediamo fra qualche giorno". Insomma, un modo per circoscrivere uno stato di cose che aveva destato una certa agitazione, viste anche le foto pubblicate sui social che mostravano il volto visibilmente gonfio.

Cosa è successo ad Ermal Meta

Ermal Meta nel pomeriggio di ieri, martedì 26 luglio, aveva pubblicato su Instagram alcune immagini del suo volto visibilmente tumefatto all'altezza degli occhi e delle tempie, dichiarando che era già da qualche giorno che appena sveglio trovava rigonfiamenti su parti del viso e della testa. Per questa ragione, quindi, si è visto costretto ad annullare gli impegni presi in precedenza, spiegando che fosse necessario sottoporsi a degli accertamenti tramite i quali capire le ragioni di questo gonfiore e soprattutto come lenire questo fastidio che inizialmente il cantante riteneva potesse essere dovuto ad un colpo di vento. Probabilmente nei prossimi giorni sarà stesso lui a dare qualche indicazione in più sull'accaduto ai suoi fan, sempre tramite social.