Una.Nessuna.Centomila: Emma Marrone blocca il concerto per assistere un fan in preda a un malore Al concerto di Una.Nessuna.Centomila a Campovolo un ragazzo del pubblico si è sentito male: ad accorgersene è stata Emma Marrone che ha bloccato la sua esibizione per chiedere assistenza.

A cura di Gaia Martino

Ieri, sabato 11 giugno, è andato in scena Una.Nessuna.Centomila Il Concerto, l'evento contro la violenza di genere alla RCF Arena (Campovolo) che "nasce per dare un aiuto concreto ai centri e alle organizzazioni che sostengono. supportano le vittime di violenza", ha visto sul palco tantissimi artisti italiani, oltre le protagoniste Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini, Laura Pausini e Emma Marrone. Durante l'esibizione di quest'ultima si è creato un momento di tensione: un fan tra il pubblico si è sentito male e ad accorgersene è stata proprio la cantante che ha interrotto la musica per chiamare l'assistenza.

Cosa è successo durante l'esibizione di Emma Marrone a Campovolo 2022

Emma Marrone sul palco della RCF Arena (Campovolo 2022) si stava esibendo sulle note della sua hit di successo Ogni Volta È Così quando si è accorta che un ragazzo che si trovava tra le prime file si stava sentendo male. "Ferma, ferma" ha urlato incaricando la band di smettere di suonare: "Portatelo a prendere aria, scusate ma in mezzo al bordello non si capisce niente" ha spiegato al pubblico. Poi ha chiesto a chi era intorno al giovane di aiutare la sicurezza ad alzarlo dalla folla per fargli prendere aria, dopo gli ha passato dal palco una bottiglia d'acqua. Sono seguiti applausi e urla dalle migliaia di persone che si trovavano tra la folla: "Brava Emma".

Le lacrime di Alessandra Amoroso

Tra le tantissime esibizioni, anche il discorso di Alessandra Amoroso riguardo il tema della violenza. "L'amore vero esiste" ha ripetuto e non è riuscita a trattenere le lacrime di commozione: "Sapevo che avrei fatto questa fine" ha aggiunto sorridendo. Questo il suo discorso: