La scaletta del concerto Una.Nessuna.Centomila a Campovolo: le canzoni e gli ospiti dell’11 giugno Oggi sabato 11 giugno si tiene a Campovolo “Una. Nessuno. Centomila. Il concerto”, evento contro la violenza di genere che vedrà protagoniste Mannoia, Emma, Amoroso, Giorgia, Elisa, Nannini e Pausini.

foto di Cosimo Buccolieri

Stasera 11 giugno si terrà il tanto atteso "Una. Nessuno. Centomila. Il concerto", l'evento contro la violenza di genere che si terrà alla RCF Arena (Campovolo) e vedrà esibirsi alcune tra le principali artiste italiane: Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini, Laura Pausini. L'evento, che ha dovuto subire il rinvio a causa della pandemia, è stato pensato come manifestazione benefica per raccogliere fondi destinati ai centri antiviolenza. Lo spettacolo, che comincerà alle 19.30 è stato aggiornato qualche settimana fa con l'annuncio di sette nuovi artisti, questa volta maschi, che duetteranno con le cantanti.

Gli ospiti e i cantanti in scaletta al concerto di Campovolo

"Una. Nessuno. Centomila. Il concerto" sarà uno spettacolo che "nasce per dare un aiuto concreto ai centri e alle organizzazioni che sostengono e supportano le vittime di violenza" e vedrà ciascuna artista esibirsi con la propria band. Qualche settimana fa è stata annunciata anche la presenza di sette artisti che accompagneranno le sette protagoniste iniziali, duettando con loro sul palco, scegliendo di sostenere la causa: Caparezza salirà sul palco insieme a Fiorella Mannoia, Brunori Sas con Emma, Diodato con Alessandra Amoroso, i Sottotono con Giorgia, Tommaso Paradiso con Elisa, Coez con Gianna Nannini e Eros Ramazzotti con Laura Pausini. I proventi del concerto saranno destinati a strutture selezionate "in grado di fornire un supporto solido e duraturo alle vittime e garantire e assicurare la sostenibilità nel tempo delle attività da loro realizzate".

Gli orari e come arrivare al concerto

Il concerto partirà alle 19.30 ma l'apertura dei cancelli della RCF Arena, in via dell’Aeronautica 17, sarà dalle 11, sebbene l'orario potrebbe variare in caso di esigenze di ordine pubblico. L'accesso è permesso solo col biglietto nominale e con un documento d'identità. Per arrivare si possono seguire le indicazioni presenti sul sito, ma l'indicazione è di seguire sempre le indicazioni che rete autostradale, forze dell’ordine, personale e segnaletica forniranno sia nella fase di accesso che in quella di deflusso dall’evento. Per quanto riguarda la possibilità di parcheggio sarà possibile prenotare il proprio posto a questo indirizzo con alcune raccomandazione da parte degli organizzatori che scrivono che "si segnalano in particolare i parcheggi consigliati in base alla provenienza: da Modena – Bologna il Parcheggio Aeroporto (entrata da Via Antonio Marro) che è anche quello di riferimento per chi arriva in moto, bici e monopattino; da Milano il P1 e il P6 – Area di servizio Il Chionso Ovest in zona Reggio Emilia Nord; dall’Autostrada del Brennero e dalla direttrice proveniente da Correggio il P Mozart (P2, P3, P4 e P5) con accesso da via Mozart".