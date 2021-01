Tanto tuonò che piovve e così Emma Marrone e Alessandra Amoroso hanno annunciato "Pezzo di cuore" il loro primo duetto su un inedito. Due delle voci più note del panorama pop italiano degli ultimi anni uniscono le forze e dal 15 gennaio metteranno a disposizione sulle piattaforme questo nuovo singolo, che concretizza alcuni messaggi social che le due cantanti si erano scambiate. Da anni Emma e Amoroso sono tra le artiste italiane più note; uscite entrambe vittoriose dal talent Amici di Maria De Filippi, negli anni scorsi qualcuno amava dipingerle come rivali, cosa che ha fatto sempre sorridere sia loro che chi le conosce bene. Amiche da sempre, infatti, le due hanno più volte incrociato il microfono, ma questa è la prima volta che uniscono le loro voci per un duetto inedito.

Come nasce "Pezzo di cuore"

L'annuncio del brano è arrivato con un'intervista esclusiva a Tv Sorrisi e canzoni in cui raccontano sia la loro amicizia che la genesi di questo brano: "Mentre ero a Milano per “X Factor”, in un momento libero, ho lavorato in studio con Dario Faini a questa canzone, che Dario ha scritto con Davide Petrella, e più ci lavoravo sopra più mi dava l’idea di una conversazione tra due persone, tra due donne che si vogliono bene. Cosi gliel’ho fatta ascoltare" ha detto Emma, a cui Amoroso ha risposto: "In realtà mi ha detto: “Ti sto inviando un brano, tu canti questa parte e io quest’altra”», poi ha chiuso la chiamata".

La coppia a Sanremo 2021?

In attesa di capire di quale progetto farà parte questo nuovo singolo, pare già scritto che la prima volta live della canzone potrebbe essere sul palco del Festival di Sanremo 2021, come chiedono già molti fan sui social. Palco che entrambe conoscono bene, con Emma in gara due volte e Amoroso che è salita più volte come ospite, compresa quella volta, nel 2012 in cui duettò proprio con l'amica in "Non è l'inferno" che vinse quell'edizione del Festival. E insomma, la coppia sarebbe una scelta abbastanza ovvia per Amadeus che vedrebbe sul palco due delle artiste più amate di questi ultimi anni.

I complimenti reciproci di Capodanno

Negli ultimi giorni, uno scambio di complimenti aveva destato qualche sospetto (non perché le due non lo facciano spesso, ma per le tempistiche fuori da qualsiasi anniversario). Emma aveva postato un pezzo di un concerto che le vedeva assieme scrivendo: "Non c’è modo migliore di salutare tutti voi e il 2021 con questo bellissimo ricordo mio e di Ale che porto nel ❤️. Che emozione la nostra prima Arena insieme e che meraviglia vedere tante persone cantare insieme a noi. @amorosoof Torneremo presto a condividere quelle bellissime emozioni e vi prometto che quest’anno ci rivedremo su quel palco!", con Alessandra Amoroso che ha risposto con un post in cui scriveva: "Dopo il tuo ricordo di ieri non potevo non risponderti così @real_brown e grazie per aver fatto riaffiorare dei ricordi bellissimi! Mi mancano queste emozioni ma soprattutto a me mancate tantissimo tutti voi! ♥️ Sono certa che presto avremo modo e spazio per abbracciarci di nuovo, anche attraverso la musica"