in foto: Emma e Alessandra Amoroso (ph Chiara Mirelli)

Emma ci tiene a ribadirlo più volte che "Pezzo di cuore", la prima canzone che la vede duettare con Alessandra Amoroso, è "la storia di un pezzo di cuore", un brano nato all'improvviso, così come all'improvviso, ovvero senza alcun calcolo, è nata la collaborazione con l'amica e collega. Una collaborazione che starebbe bene sul palco di Sanremo 2021, palco che entrambe le cantanti conoscono, con Emma che ci ha pure trionfato. Un giorno Emma ha chiamato Dario Faini e gli ha raccontato un po' di sensazioni, a canzone pronta ha obbligato Alessandra Amoroso a duettare, senza lasciarle molti margini di manovra (la raccontano così, divertite, ma quasi come se non potesse essere altrimenti): "Era nell'aria da un po' di anni questa volontà di fare una canzone insieme e anche la parte bella dei nostri fan ce lo chiedeva. Ero a Milano per X Factor, lei a Roma e ho sentito un senso di irrequietezza, una voglia di far ripartire il 2021 con una sensazione di ottimismo, fare una ripartenza con entusiasmo, per questo ho chiamato Dario e gli ho passato questi pensieri, avevo voglia di canzone senza tempo, una ballad, qualcosa di forte e poi Dario e Davide Petrella hanno tradotto in musica e parole il senso che volevo arrivasse. A canzone ultimata ho mandato un Whatsapp ad Ale: ‘È la nostra canzone, la prima parte la canto io, la seconda tu e alla fine cantiamo insieme. Non penso che tu possa dirmi di no".

Emma e la strada dal talent a Pezzo di cuore

Emma e Alessandra Amoroso per anni sono state viste come due facce diverse di una stessa medaglia, appiattendo le caratteristiche precipue di ciascuna di loro, a causa, probabilmente, dell'origine comune che talvolta è stato un freno più che un motore. Lo spiegano loro stesse che si pensava che fossero un semplice prodotto da talent "Invece abbiamo tenuto duro, siamo cresciute, ci siamo emancipate e siamo qui a raccontare questa cosa: nella vita non si vive solo di cool, ci sono storie vere di ragazze che si fanno il mazzo, che non hanno ricevuto favoritismi e anzi spesso hanno avuto contro una stampa non benevola, abbiamo avuto un po' i forconi puntati da vicino, come se il successo del talent non fosse merito nostro, quasi dovessimo chiedere scusa di quello che siamo e per quello che abbiamo ottenuto" dice Emma sfogandosi.

La reazione di Maria De Filippi al duetto

Registrare insieme è stata un'emozione fortissima ha spiegato Amoroso che ha anche parlato dell'accoglienza di Maria De Filippi: "Maria è stata molto contenta di vedere le sue due figlie insieme, vederle cantare, era molto orgogliosa e io sono felice. Ci tenevo anche a dire che in studio di registrazione da Dario ero emozionata, ci tenevo a esprimermi con un'amica in una canzone ed Emma è arrivata nel momento giusto della vita. Mi batteva fortissimo il cuore". "Noi siamo diverse ma nella diversità sappiamo ascoltarci – ha detto Emma -, le nostre voci sanno andare all'unisono e sanno raccontare la stessa storia. Una storia che riguarda tutti, autobiografica fino a un certo punto, in fondo tutti noi ci facciamo domande sull'amore, si finisce sempre lì quello che fa muovere il mondo.

La possibilità di vederle a Sanremo

Non si sa se questa avventura proseguirà, Emma ha ancora i 10 anni di carriera da festeggiare, con un'Arena di Verona che aspetta lei e i suoi fan, per ora resta una canzone nata all'improvviso, ma non è escluso che in futuro questa accoppiata possa continuare ("Questa ripartenza abbiamo bisogno di farla passo passo, dobbiamo vedere quello che siamo oggi, lavorare sul presente, poi se debba accadere di fare un tour o un disco insieme ben vengano, noi ci troviamo benissimo" ha detto Alessandra Amoroso) e chissà che non possa essere ancora una volta sul palco del Festival di Sanremo: "Io e Ale non ci siamo mai tirate indietro davanti a questo tipo di richieste, abbiamo accolto tutto con rispetto, amiamo stare sul palco e cantare per la gente, noi saremmo contente di esserci, non abbiamo mai nascosto ammirazione per quel palco" ha aperto Emma.