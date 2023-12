Eminem è stato il protagonista del Big Bang di Fortnite: le esibizioni e le skin del rapper Eminem è stato uno dei protagonisti dell’evento Big Bang di Fortnite: il rapper di Detroit è il quarto artista a esibirsi sulla piattaforma dopo Marshmello, Ariana Grande e Travis Scott.

A cura di Vincenzo Nasto

Eminem e Fortnite 2023, foto di Getty Images

Eminem è il quarto artista a esibirsi su Fortnite, ormai una delle più grandi piattaforme videoludiche dell'azienda Epic Games, che nelle scorse ore ha preparato uno dei suoi eventi più importanti: il Big Bang. L'apparizione del rapper di Detroit ha avuto oltre tre milioni di persone connesse in diretta a guardare l'evento, a cui si aggiungono i 147mila canali Twitch in Livestream. Nella community italiana di YouTube, la diretta ripresa dal content creatore CiccioGamer è prima in tendenza sulla piattaforma con poco meno di 900mila visualizzazioni. Il Big Bang è stato coronato dal segmento musicale di Eminem, durato all'incirca 11 minuti, anche se le esibizioni sono durate all'incirca solo tre minuti, con un focus su due brani: Lose Yourself e Godzilla, la collaborazione con il compianto Juice WRLD.

La nuova stagione di Fortnite e l'arrivo di Eminem

Ad anticipare l'esibizione del rapper di Detroit nella piattaforma virtuale di Fortnite, Epic Games aveva reso disponibile per la conclusione della stagione OG le skin (i costumi) del rapper all'interno del gioco, soprannominate Marshall Never More e Slim Shady. Poi, nelle scorse ore, l'arrivo del Big Bang sulla piattaforma, che apre a nuove dimensioni del gioco online, a cui si aggiunge solo alle 23:00 dello scorso 2 dicembre (alle 5 ora italiana) l'apparizione di Eminem. Prima del suo arrivo, gli utenti, riuniti sull'isola di Fortnite OG, sono stati risucchiati in diversi nuovi portali, tra isole di personaggi Lego e un'anteprima di ciò che il titolo vorrebbe diventare: una piattaforma open-space in stile Minecraft e Roblox.

Il caos e la distruzione con l'esibizione di Godzilla

Poi l'arrivo di Eminem, che canta Lose Yourself. Gli utenti, durante la performance virtuale del cantante, hanno avuto la possibilità di suonare le note a tempo con la musica come se stessero giocando a Guitar Hero. L'arena virtuale, che riproponeva gli spazi di un concerto in un palazzetto, viene presa d'assalto durante l'esibizione da una figura gigantesca. Si passa da un giovane Slim Shady a un più maturo Eminem in giacca e cravatta nera, che comincia a rappare sulle note di Godzilla: in sottofondo si riesce ad ascoltare anche il ritornello del compianto Juice WRLD. Durante l'esibizione con Godzilla, gli utenti hanno potuto osservare una città in distruzione, con le fiamme alte nel cielo, su cui Eminem soffia per farle divampare. Eminem è quindi il quarto artista ad esibirsi nel mondo virtuale di Fortnite, dopo Marshmello, Ariana Grande e Travis Scott.