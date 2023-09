Elodie risponde a chi critica la sua foto nuda con immagini di colleghi senza abiti Elodie ha risposto alle critiche sulla sua foto nuda per il lancio di “A fari spenti” postando immagini di colleghi che si erano spogliati senza scatenare polemiche.

A cura di Redazione Music

Elodie (via IG)

Elodie ha risposto con alcune immagini di colleghi nudi o quasi nudi a chi l'ha criticata per le foto nude che hanno accompagnato l'uscita del nuovo singolo "A fari spenti", la canzone scritta da Elisa con Marz & Zef. Nei giorni scorsi la cantante era stata criticata da alcuni utenti, sui social, che contestavano la scelta di apparire senza abiti in alcune foto per il lancio della canzone. Una critica a cui Elodie ha preferito rispondere piuttosto che ascoltare e leggere in silenzio, anche per dare un segnale a tutti coloro che pensano di poter commentare le scelte di ognuno di gestire il proprio corpo e la sua immagine.

Elodie, infatti, ha pubblicato alcune storie di colleghi che sono apparsi completamente nudi sulle copertine di giornali e di album, senza che ciò abbia scatenato tutto questo bailamme. È consuetudine che siano le artiste a essere giudicate per l'uso del proprio corpo, soprattutto quando decidono di mostrarlo nudo, mentre quando sono gli uomini a mostrarsi a petto nudo, in intimo o completamente nudi non c'è alcuna discussione su come questo possa incidere o meno sulla carriera. Elodie ha postato alcune foto sui social e in una di queste si mostra come una sirena, con gli occhi azzurri che fissano la camera, i capelli lunghi a coprire il seno, rimando, forse, al video di Thank U di Alanis Morissette, e una mano a coprire il pube. Insomma, è nuda, ma non lo è, foto artistica che può o meno piacere.

Eppure c'è chi ha cominciato a commentare sottolineando come la nudità fosse puro marketing, come se questa cosa fosse di per sé una cosa negativa e come se in questi anni la cantante non avesse dimostrato di poter fare una carriera di successo grazie alle proprie canzoni. Perché il punto, oltre a essere che ognuno fa del proprio corpo ciò che vuole, è che Elodie ha dimostrato di poter riempire i palazzetti con le proprie canzoni e non sarà il gusto di qualcuno/a riguardo a una foto a cambiare le cose. E così, per sottolineare proprio come queste critiche siano per la maggior parte delle volte sessiste (sì, che arrivino da uomini o da donne!) Elodie ha postato alcune immagini iconiche di colleghi senza veli, dalla copertina di Biagio Antonacci a Vanity Fair a foto iconiche di 2Pac e Robbie Williams (sulla copertina di "Under the Radar vol.1").