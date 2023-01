Elisa with Dardust, il concerto stasera in tv: la scaletta con canzoni e ospiti dello show su Rai 2 Elisa sarà protagonista stasera su Rai Due col concerto tenuto lo scorso dicembre a Milano, quando è stata accompagnata da Dardust, Ligabue, Sangiorgi ed Emma, tra gli altri.

A cura di Francesco Raiola

Il concerto "An intimate night" che Elisa ha tenuto assieme a Dardust al teatro degli Arcimboldi di Milano andrà in onda stasera alle 21.25 su Rai2. Dopo un tour sold out nei teatri italiani, quindi, la cantante torna anche in tv con questo concerto evento che la vede affiancata dal pianista, autore e produttore Dario Faini, in arte Dardust, che ha curato l'arrangiamento dei brani pensati per il teatro, ma con loro ci sono stati anche tantissimi ospiti. Tra le canzoni che la cantante ha cantato all'Arcimboldi ci sono stati must come "Labyrinth", "L'anima vola", "Luce (tramonti a nord est)" e "Gli ostacoli del cuore", tra le altre.

Gli ospiti di Elisa stasera a An intimate night su Rai 2

Sono stati vari gli artisti e le artiste ad aver accompagnato Elisa sul palco del teatro meneghino, dove la cantante si è esibita in alcune delle sue canzoni più amate. A duettare con lei ci sono stati Luciano Ligabue, Rkomi, Giuliano Sangiorgi, Emma, Mahmood, Tommaso Paradiso, Brunori Sas e Paolo Fresu e con la partecipazione di Edoardo Leo. Sul palco con Elisa, invece, a parte Dardust ci sono stati anche di Andrea Rigonat alle chitarre e agli archi Caterina Coco (primo violino), Alessio Cavalazzi (violino), Matteo Lipari (viola), Valentina Sgarbossa (violoncello) e Simone Giorgini (contrabbasso). Il tour della cantante continua a teatro a Torino il 16 e 17 gennaio.

La scaletta del concerto di Elisa a Milano

Per l'occasione speciale Elisa ha cantato alcune delle sue canzoni più amate, accompagnata da un po' di amici. Non è ancora chiaro se la scaletta del concerto evento sarà mandata in onda nella sua interezza, queste, intanto, sono tutte le canzoni che Elisa ha cantato a Milano, coi rispettivi ospiti. Potrebbero esserci alcune variazione nella messa in onda televisiva.