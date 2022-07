Elisa negativa al Covid e pronta a riprendere il tour: “Adesso quanto spaccheremo?” Elisa Toffoli è guarita dal Covid e ha dato la buona notizia ai fan nella giornata di oggi, 15 luglio, dopo qualche giorno di positività. La cantante è pronta a riprendere il suo tour: “E adesso quanto spaccheremo?”.

A cura di Elisabetta Murina

Elisa Toffoli è guarita dal Covid. La cantante ha dato la buona notizia ai fan nella giornata di oggi, 15 luglio, dopo qualche giorno di positività e dopo essere stata costretta a rimandare la sua esibizione al Pistoia Blues Festival.

L'annuncio della guarigione

La cantante ha annunciato di essere guarita dal virus con una foto condivisa tra le sue storie Instagram, nella quale ha mostrato il risultato di due tamponi, entrambi negativi. "E adesso quanto spaccheremo?", ha scritto ad accompagnare la foto, apparendo più carica che mai a riprendere i suoi eventi dal vivo. L'annuncio della positività era stato dato il 10 luglio, quando i promotori dell'evento a Pistoia, con un comunicato, avevano fatto sapere che il concerto in programma nella città sarebbe stato rimandato per via del Covid. L'artista aveva contratto il virus in forma lieve e, infatti, cinque giorni dopo l'annuncio della guarigione.

L'ultimo post su Instagram prima di contrarre il Covid era rivolto proprio ai suoi fan: "Un senso di voi. Siamo in tour, ci vediamo in giro… Finalmente vi vengo a trovare, regione per regione. Prossime tappe Pistoia e Bologna!". Il "Back To The Future Live Tour" stava camminando a passo svelto con il successo che da anni contraddistingue i concerti di Elisa, musicista molto amata e seguita sui social come nella vita reale.

Le date riprogrammate

La maggior parte delle date saltate è già stata riprogrammata: Pistoia, inizialmente prevista per il 10 luglio, è stata spostata al 18 settembre. Cattolica, prevista per stasera, è stata riprogrammata per il 19 agosto, Fermo il 20 agosto e la data di Follonica ha subito uno spostamento al 24 agosto. Elisa ha anche aggiunto una nuova tappa, quella di Benevento il 30 agosto. Non ha ancora una collocazione la data di Bologna, dopo l'artista era attesa il 12 luglio.