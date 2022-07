Elisa ha il Covid, rinviato concerto del Pistoia Blues Festival previsto stasera ll concerto di Elisa previsto oggi 10 luglio a Pistoia “sarà rimandato a causa del contagio dell’artista al Covid-19. La cantautrice ha contratto il virus in forma lieve e tornerà quanto prima sul palco. Il recupero della data verrà comunicato a breve. I biglietti restano validi”.

ll concerto di Elisa previsto oggi 10 luglio a Pistoia "sarà rimandato a causa del contagio dell'artista al Covid-19. La cantautrice ha contratto il virus in forma lieve e tornerà quanto prima sul palco. Il recupero della data verrà comunicato a breve. I biglietti restano validi". Lo rendono noto i promotori dell'evento con un comunicato. Il concerto era in cartellone per stasera in piazza Duomo (inizio previsto ore 21) nell'ambito della 41/a edizione di Pistoia Blues Festival.

Elisa positiva al Covid: l'annuncio sulla pagina Facebook

Anche la pagina Facebook di Elisa ha riportato quanto accaduto, informando sulle date imminenti e fornendo mail e riferimenti social per le tappe di Pistoia e Bologna:

I concerti di Elisa previsti per stasera 10 luglio a Pistoia e per il 12 luglio a Bologna sono rimandati a causa della positività dell'artista al covid-19. La cantautrice ha contratto il virus in forma lieve e tornerà quanto prima sul palco. I recuperi delle due date verranno comunicati a breve. I biglietti restano validi.

Ulteriori info per Pistoia: info@legsrl.net e info@bluesin.eu

Ulteriori info per Bologna: https://www.facebook.com/SequoieMusicPark

L'ultimo post prima della positività al Covid 19

Solo 20 ore fa, Elisa aveva condiviso un post per i suoi fan, scrivendo loro: "Un senso di voi. Siamo in tour, ci vediamo in giro… Finalmente vi vengo a trovare, regione per regione. Prossime tappe Pistoia e Bologna!", inconsapevole che di lì a breve proprio le due date sarebbero state compromesse dalla positività al Covid 19. Il "Back To The Future Live Tour" stava camminando a passo svelto con il successo che da anni contraddistingue i concerti di Elisa, musicista molto amata e seguita sui social come nella vita reale.